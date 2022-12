Le comunità di Varano Borghi e di Sesto Calende salutano il “Debba”, morto il giorno di Natale

Gli spazi della chiesa di Varano non sono stati sufficienti per ospitare tutte le persone che sabato 31 dicembre hanno voluto salutare per l’ultima volta Nicola Della Valle, il “Debba”, gestore dello storico Circolo di Oneda morto in un incidente stradale il giorno di Natale a 47 anni.

Due le comunità giunte a dare l’addio: quella della sua Varano, dove Nicola risiedeva, ma anche quella di Oneda e Sesto Calende, i colleghi, gli amici di una vita insieme a tante persone che negli anni Nicola ha accolto nel suo circolo e che gli hanno voluto bene.

«Nicola – lo ha ricordato il parroco durante la cerimonia – è stato un grande lavoratore fin dalla più piccola età sempre guidato da una forte passione. La tragedia che lo ha portato via ci insegni quanto la vita sia un dono fragile da custodire».