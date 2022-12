Le cure per la piccola Selene continuano anche grazie alla solidarietà della polizia penitenziaria di Busto Arsizio

Le cure per Selene, bimba di 4 anni con la Sindrome di Rett, possono continuare, anche grazie alla solidarietà della Polizia Penitenziaria che lavora nel carcere di Busto Arsizio. I genitori Giovanni (agente della Polaria di stanza a Malpensa) ed Eleonora hanno ricevuto dalle mani della comandante della Polizia penitenziaria Rossella Panaro, l’assegno con la cifra raccolta tra i colleghi: «Con questo piccolo gesto vogliamo starvi vicino. Quando Salvatore Marongiu ci ha segnalato questa situazione non abbiamo avuto dubbi a scegliere voi come obiettivo di questa raccolta».

La comandante ha ringraziato i colleghi della Polizia di Frontiera di Malpensa presenti, rappresentati dal vice questore Stefano Milani. Giovanni ed Eleonora erano visibilmente commossi per il gesto e hanno voluto ringraziare perché grazie ad ogni piccolo contributo la loro piccola. Selene è il fratellino Alessandro hanno anche potuto incontrare Babbo Natale che ha consegnato loro dei giochi.