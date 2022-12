Le lezioni della settimana all’Università del Melo a Gallarate

Nuova settimana di lezioni e attività all’Università del Melo di via Magenta a Gallarate. Ecco il calendario

Lunedì 12 dicembre – MUSICA – “Chiacchierate musicali alla scoperta del jazz” – Vittorio Castelli e Alvaro Belloni

Martedì 13 dicembre – STORIA DELLE INCHIESTE – “Piazza Fontana: il ruolo dei giornali nell’inchiesta” – Roberto Morandi

Mercoledì 14 dicembre – ECOLOGIA – “Sistema immunitario” – Antonino Marra

Venerdì 16 dicembre – INTERCULTURA – “La Sicilia nelle pagine di Camilleri” – Flavia Ferlisi e a seguire Club del Libro: libro del mese: “LE LACRIME DELLA GIRAFFA” di Alexander McCall Smith.

ATTIVITA’ PROPOSTA: MOSTRA “La Carità e la Bellezza. Tino di Camaino, Beato Angelico, Filippo Lippi, Sandro Botticelli” Palazzo Marino MILANO



Per informazioni su corsi ed iscrizioni rispondete a questa mail o telefonate allo 0331.708.224 dalle 14.30 alle 17.30 lunedì, martedì, mercoledì o venerdì, giorni in cui trovate anche la segreteria aperta in Via Magenta 3. Da novembre per assistere alle conferenze è necessaria la tessera, ma una lezione di prova è sempre consentita se volete invitare qualcuno a visitare l’ambiente dell’Università!

Ricordiamo che al momento non è prevista nessuna misura come distanziamento e mascherine, ma sentitevi liberi di indossarle per la vostra serenità.