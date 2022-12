“L’é Natal a Sulbià”: tradizione e creatività conquistano tutti ai mercatini di Solbiate Olona

Tante anime, tutte preziose e ugualmente importanti, hanno reso i mercatini di Natale di Solbiate Olona un vero successo.

Galleria fotografica “L’é Natal a Sulbià”: successo per i mercatini di Solbiate Olona 4 di 21

Gli appassionati di mercatini di Natale hanno potuto trovare tante idee per i propri regalini o per addobbare la casa.

I golosi hanno potuto gustare i piatti preparati dalla Pro loco e mangiare al caldo in allegria.

Chi ama l’arte ha potuto ammirare il bellissimo presepe creato accanto alla chiesa da Mastrartisti, il gruppo dei “creativi” della Pro loco che si dedica a opere d’ingegno e fascino.

Ma soprattutto, il “Natal de Sulbià” (usando il bel motto in dialetto scelto dagli organizzatori per introdurre la giornata) ha coinvolto associazioni ed enti benefici, dagli Alpini, alla Pro loco Solbiate Olona, ad Anpi, ad Airc – giusto per fare qualche esempio, senza voler fare distinzioni – che sono stati capaci di mostrare il loro lavoro, dialogare con la gente, regalando momenti importanti a chi passeggiava in centro paese.

Fra questi momenti importanti, sicuramente spiccano le dimostrazioni delle misure salvavita e delle tecniche di disostruzione pediatrica che i volontari della Croce Rossa Italiana hanno mostrato ai presenti. Con gentilezza e disponibilità, ma anche decisione nell’evidenziare l’importanza dei corsi di formazione per tutti, da CRI è arrivata un’importante lezione, che ha impreziosito la giornata di festa anche di qualcosa di importante.

Bravi tutti, dunque: il Natale solbiatese é iniziato nel migliore dei modi, fra allegria, creatività, ma anche impegno e voglia di impegnarsi per la propria comunità.