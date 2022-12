Le opere di Carla Pugliano alla libreria Ubik di Varese

Sulla scia del successo della personale di settembre al Sacro Monte di Varese, presentata dal critico e storico dell’Arte Daniele Radini Tedeschi e della precedente personale a Roma con il Professor Vittorio Sgarbi, la pittrice Carla Pugliano sarà ospite presso gli spazi espositivi della Libreria Ubik, nel Centro storico di Varese dal 10 dicembre al 7 gennaio 2023.

L’evento di Carla Pugliano sarà inaugurato oggi, sabato 10 dicembre: negli orari di apertura sarà presente l’artista varesina. Vernissage alle ore 17.00.

Eventuali gruppi possono prenotare il “Dialogo con l’artista”

Entrata libera nei seguenti orari: lunedì dalle 14.30 alle 19.00 e dal martedì al sabato 10.00-13.00 / 14.30–19.00

Sono inoltre previste due aperture straordinarie nelle domeniche 11 e 18 dicembre.

L’artista emergente, che ha già al suo attivo lusinghieri consensi della critica locale e nazionale e dei collezionisti, ha sempre coltivato la passione per la pittura con una formazione da autodidatta, e successivi corsi di specializzazione, tra cui un Master Accademico di livello internazionale. Di recente selezionata per la Biennale di Firenze 2023, ed in progetto altri eventi di livello nazionale e internazionale, ha attualmente in esposizione alcune sue opere a Roma nella storica Dimora di Palazzo Rospigliosi (evento patrocinato dalla Ragione Lazio)

Sarà possibile ripercorrere le opere dell’artista “…in una scenografia di azioni, colori e sensazioni dove l’autrice si allontana da un linguaggio consueto per concedere alla creatività immagini e oggetti in trasformazione, o figure inquiete, identità sospese in luoghi surreali dove il tempo ferma il respiro e l’anima si illumina di luce nuova…I soggetti portano dentro sé una storia da interpretare, Il ritmo del racconto è sequenziale, la comprensione della lettura successiva. In valori apparentemente estetici si concretizza un’idea di linee autobiografiche che ne esalta la trama e l’interpretazione. Pugliano supera la tradizione classica e sviluppa un suo stile individuale fatto di segnali diretti immersi in una realtà fantastica o disciolti nella lucentezza perlacea di una delicata carnagione. Bellezza e fascino si alternano a forza e destrezza mentre nello splendore della femminilità, nella perfezione dei corpi, nel turbamento dei sensi vive una sorta di individualità e di umanità dei nostri tempi… ritagliando nel contemporaneo la visione di una verità indesiderata, perché ciascuno di noi abbia modo di riappropriarsi pienamente della propria vita anche attraverso la conoscenza delle proprie fragilità.” (di Francesco Zero -Galleria Purificato Zero)

Per saperne di più: www.carlapuglianoartist.com / Instagram: carla_pugliano