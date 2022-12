Le pagelle della Pro Patria: Lombardoni comandante, all’attacco manca il guizzo

ARZIGNANO VALCHIAMPO – PRO PATRIA, LE PAGELLE

DEL FAVERO 6: Ordinaria amministrazione. Non deve compiere parate importanti, sull’unica sbavatura è fortunato che si alzi la bandierina per un fuorigioco

MOLINARI 6: Alla prima da titolare in stagione, bada al sodo e fa una gara onesta. Rischia qualcosa con un fallo a un centimetro dall’area ma gli va bene

LOMBARDONI 7: Insuperabile in difesa, guida il reparto con fare da esperto comandante e mette rappezzi là dove servono

SAPORETTI 6,5: Prestazione di livello per il mancino della difesa, che difficilmente si fa trovare impreparato

VAGHI 6: Potrebbe osare un po’ di più in avanti, ma in difesa fa il suo con disciplina

NICCO 6: Gara senza troppi fronzoli. Anche lui non trova lo spunto offensivo che ha nelle corde

FIETTA 6: Tanta sostanza in mezzo al campo ma manca precisione nell’imbastire l’azione d’attacco

Bertoni 6: Prova a dare maggiore geometria al possesso palla ma nel finale ha pochi palloni da gestire

CITTERIO 6: Domenica aveva trovato il “tiro da tre punti” allo scadere e Vargas gli dà fiducia. Gioca una gara attenta e con qualche spunto interessante. Utile quando c’è da difendere

Gavioli s.v.: Pochi minuti nel finale

NDRECKA 6,5: È uno dei più propositivi della Pro anche se non sempre è lucido quando ci si avvicina all’area avversaria. Prestazione comunque di buona sostanza

STANZANI 6: Buon gioco nel muovere la palla, si abbassa anche con generosità ma davanti si vede poco

Castelli 5,5: Pochissimi palloni toccati, viene contenuto bene dalla difesa vicentina

PIU 5,5: Anche a lui manca il guizzo che potrebbe cambiare la gara, ma viene servito con il contagocce

Chakir 6: Da premiare l’impegno che quasi quasi lo porta a siglare un gol rocambolesco su un rinvio sbagliato del portiere avversario