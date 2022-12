Legge di bilancio, Cgil: il 16 dicembre in Lombardia sciopero con manifestazioni in ogni provincia

«Colpiti i più poveri, premiati gli evasori e nessun piano industriale ed energetico»: è con queste parole che il segretario generale della Cgil Lombardia Alessandro Pagano annuncia la mobilitazione contro le scelte del Governo in materia di politica economica.

Il 16 dicembre sarà sciopero generale in Lombardia per chiedere al Governo di modificare la legge di bilancio in discussione in Parlamento. Lo sciopero lombardo si inserisce nella mobilitazione indetta a livello nazionale.

Alessandro Pagano, segretario generale della Cgil Lombardia, dichiara: «Il Governo non ci ha ascoltato e ha deciso di varare una legge finanziaria che colpisce i poveri, premia gli evasori, aumenta la precarietà, non sostiene salari e redditi da lavoro e penalizza le pensioni. Conferma la Legge Fornero e peggiora gli strumenti esistenti di anticipo pensionistico sociale. Non affronta le emergenze industriali ed energetiche e i processi di transizione ecologica».

«Per queste ragioni, insieme a Uil della Lombardia, abbiamo deciso di avviare una fase di mobilitazioni che culminerà, a livello regionale, con uno sciopero di tutte le lavoratrici e i lavoratori nella giornata del 16 dicembre. In ogni territorio della Lombardia si svolgeranno presidi e manifestazioni di piazza».

Pagano conclude: «La manovra va cambiata. Il Governo sta scegliendo la strada sbagliata per affrontare i problemi concreti delle persone in carne ed ossa. Contrasteremo queste scelte con tutti i mezzi a nostra disposizione con l’obiettivo di far cambiare le sue decisioni verso soluzioni adeguate a tutelare i soggetti relativamente più deboli, quelli che ormai da troppo tempo stanno pagando per intero gli effetti delle ripetute crisi».