A Leggiuno Natale e l’Epifania tra l’incanto delle Lucine

A Leggiuno continua la magia del Natale. Le migliaia di lucine a led si potranno vedere fino all’8 gennaio e ad oggi sono già stati oltre 15mila visitatori. Uno spettacolo per grandi e piccini, capace di far vivere la magia del Natale in una scenografia studiata nel minimi dettagli. Dagli scoiattoli sugli alberi alla carrozza di Cenerentola, fino ai funghi e al corridoio di rose bianche. E ancora, l’oratorio, la pista di pattinaggio, il presepe con le statue a grandezza naturale, fino alla casa di Lino Betti che anche quest’anno accoglie i visitatori con uno scenario da favola.

«Spero che questo lucine piacciano ai visitatori tanto quanto piacciono a me», ha commentato il signor Betti, l’ideatore delle lucine, il giorno dell’inaugurazione e i visitatori sembrano confermare. Inoltre, la visita alle lucine è l’occasione per bere una tazza di cioccolata calda e di vin brulé, oppure mangiare qualcosa al banco gastronomico attivo all’interno dell’oratorio.

L’amministrazione inoltre, ha organizzato degli eventi collaterali: i visitatori potranno trovare un percorso di oltre 70 presepi per le vie di Leggiuno e Sangiano organizzata dall’associazione Lezedunum.

BIGLIETTI E COSTI

È possibile visitare le Lucine di Natale di Leggiuno fino all’8 gennaio. Gli ingressi sono scaglionati ogni mezz’ora e i biglietti possono essere acquistati online sul sito delle lucine, così da essere sicuri di entrare e di evitare la coda alla biglietteria: www.lucinedinatale.it.

Il costo d’ingresso è di 9 euro prezzo intero (7 euro se si acquista online) e di 7 euro (5 euro se si compra online) il ridotto (per bambini da 3 a 12 anni e per persone disabili e un loro accompagnatore). I bambini da 0 a 2 anni non pagano. C’è poi il pacchetto Vip a 18 euro che include ingresso con il salta fila, una tazza di ceramica a ricordo e una tazza di cioccolata calda o vin brulé.

PREZZO AGEVOLATO PER I RESIDENTI DI LEGGIUNO

Per tutti i Leggiunesi, l’amministrazione comunale e l’organizzazione hanno convenuto l’ingresso a prezzo agevolato adulti €5, bambini €4 valido tutti i giorni presentandosi alla cassa con un documento attestante la residenza. Sotto i 2 anni l’ingresso è gratuito. Tutte le informazioni: www.lucinedinatale.it.