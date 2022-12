L’elisir del Borducan compie 150 anni e si veste per l’anniversario

Da oltre 150 anni è l’elisir del Sacro Monte e per festeggiare questo importante traguardo il Borducan presenta una edizione limitata di 150 bottiglie con una nuova etichetta di Elixir del famoso liquore.

“L’idea è nata un po’ per caso – spiega Riccardo Santinon– parlando con Armando Bianchi, pronipote dell’inventore perchè il traguardo è davvero importante. Per l’occasione è stata ripensata completamente l’etichetta della bottiglia che unisce il presente con il passato. L’immagine richiama il Sacro Monte e alcune decorazioni presenti sulla facciata del ristorante, che sono un po’ la nostra firma”.

Il Borducan è stato brevettato nel 1872 da Davide Bregonzio, sacromontino e garibaldino, inventore di questa ricetta di liquore, ben presto diventata una delle più amate dai Varesini. E, grazie al lavoro del pronipote Armando Bianchi, oggi il liquore è conosciuto in tutta la provincia, ma non dimentica le sue origini: per questo motivo l’etichetta dei 150 anni richiama lo storico edificio del Borducan al Sacro Monte di Varese.

Le feste di Natale si avvicinano e chiediamo qual è l’abbinamento migliore con il Borducan?

“E’ ottimo servito caldo come un punch – continua Santinon – non tutti conoscono questa possibilità ma il sapore e l’aroma vengono esaltati. E’ perfetto anche accompagnato ad arance caramellate ricoperte di cioccolato o un buon panettone artigianale al cioccolato fondente”.

La bottiglia dedicata ai 150 anni di storia, 1872-2022, è stata preparata in soli 150 esemplari da 150 cl e sarà disponibile alla vendita solo fino a fine anno. In questi giorni il Borducan ha la sua casetta nel villaggio di natale di piazza Monte Grappa