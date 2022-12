Letizia Moratti apre la campagna elettorale a Milano: “Daremo una scossa al sistema politico nazionale”

«Abbiamo la possibilità di vincere una grande sfida, una sfida politica, quella delle elezioni regionali, che non sono solo elezioni regionali perché io mi auguro e spero che potranno dare una scossa al sistema politico nazionale. Abbiamo la possibilità di farlo».

Letizia Moratti ha aperto con queste parole il suo discorso sul palco del Teatro Franco Parenti di Milano dove, insieme a Matteo Renzi e a Carlo Calenda, ha dato il via ufficiale alla campagna elettorale che la vede candidata alla presidenza con il Terzo Polo.

«Amo la mia regione e credo in una Lombardia che ha una potenzialità straordinaria, ma che non cresce da oltre 10 anni, che ha perso nell’indice di competitività europeo, che vede i suoi giovani andare all’estero. E questo è uno dei motivi che mi ha spinto ad una scelta non facile, ma l’ho fatto perché sono convita di poter dare un contributo. Ho scelto di candidarmi perché vedo una regione bloccata, un sistema bloccato da 30 anni, perché c’è una coalizione che vince da 30 anni e una che perde da 30 anni. Io non credo che nelle democrazie sia sano avere un sistema bloccato».

Oltre a Matteo Renzi e Carlo Calenda sul palco anche Lisa Noja di Italia Viva che ha affrontato in particolare i temi della sanità, e Niccolò Carretta, consigliere regionale di + Europa/Azione