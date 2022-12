Letizia Moratti a Venegono Inferiore e Tradate, tra Pnrr, lavoro giovanile e solidarietà

Letizia Moratti, ex assessore al welfare di Regione Lombardia e oggi candidata alla presidenza del Pirellone con il Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, mercoledì 7 dicembre farà tappa nel Tradatese per una mattinata che sarà dedicata in particolare ai temi sociali e del lavoro.

Alle 11 Letizia Moratti farà visita a Officina Caffè, il polo per l’inclusione e il lavoro di Venegono Inferiore. Seguirà, alle 11.45 sempre a Venegono Inferiore, un incontro con i progettisti che in questo momenti si stanno occupando della progettualità legata ai fondi del Pnrr.

Alle 12.30 la candidata alla carica di presidente della Regione sarà a Tradate, per una visita alla Casa della Città solidale, importante realtà nel settore sociale.