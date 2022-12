A lezione di “Leggi e legalità”, all’Istituto Maria Immacolata un progetto per le seconde

Si intitola “Leggi e Legalità”, il progetto ideato e a cura del vice coordinatore didattico Musolino e delle docenti di Italiano, Prof.sse Merlo e Patano, che interessa le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo paritario “Maria Immacolata” di Busto Arsizio.

Obiettivo del lavoro è far comprendere agli studenti l’importanza del rispetto delle regole nella società. Se all’interno di una società ciascuno fosse libero di fare ciò che crede senza limiti, nascerebbero dei conflitti perchè inevitabilmente la libertà di uno finirebbe per limitare la libertà dell’altro. Le regole pongono dei limiti a tutti, per garantire a ciascuno il diritto di essere libero.

Il progetto si articola nei seguenti punti: lettura del testo di G. Garlando: “Per questo mi chiamo Giovanni”; problema “mafia” e criminalità organizzata; interventi di esperti del settore, che incontreranno gli alunni in lezioni dedicate, a partire dal mese di dicembre fino a fino anno scolastico 2022/23: A. Giudice sez. penale Tribunale di Busto Arsizio, Dott. Marco Montanari, sul tema del sistema giudiziario italiano, svoltosi lo scorso 16/12; iIncontro con il giudice Armando Spataro, Dirigente Nazionale dell’ANM, membro della Direzione distrettuale Antimafia dal 1991 al 1998, Procuratore della Repubblica aggiunto presso il Tribunale di Milano, coordinatore del gruppo specializzato nel settore dell’antiterrorismo : incontro il cui focus sarà il problema mafia; incontro con Salvatore Borsellino (fratello del giudice, vittima della mafia); incontro con il giornalista/scrittore Paolo De Chiara, Presidente presso Dioghenes APS Associazione Antimafie e Antiusura, Direttore di WordNews.it e autore di “Lea Garofalo”, “Il veleno del Molise”, “Testimoni di Giustizia: il coraggio contro le mafie”, lavoro di gruppo a classi aperte;