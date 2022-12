“L’ho fatto per fame”, 30enne ruba 170 euro di prodotti alimentari in un supermercato di Legnano

«Ho rubato per fame. Vivo con altre persone in grande difficoltà e mi scuso per questo». Sono queste le parole usate da un uomo senegalese di 30 anni per spiegare il furto al supermercato Esselunga di Legnano tentato lo scorso 7 dicembre quando ha cercato di uscire dal negozio con 170 euro di prodotti alimentari che non aveva pagato.

Arrestato dagli agenti della Polizia di Stato di Legnano ora rischia grosso perchè il furto si è poi trasformato in rapina impropria per aver spintonato un agente che aveva cercato di fermarlo mentre, vistosi scoperto, tentava la fuga.

Ha raccontato di essere un pizzaiolo, attualmente disoccupato, e di aver perso il lavoro perchè gli è stato revocato il permesso di soggiorno: «La Polizia mi cercava a casa di mio padre ma io vivevo da mio zio e così me l’hanno tolto» – ha raccontato al giudice durante il processo per direttissima che si è svolto questa mattina in tribunale a Busto Arsizio.

Il 30enne ha anche un padre cittadino italiano (guadagnata dopo tanti anni in Italia, ndr) e il suo legale ha chiesto e ottenuto per lui l’obbligo di firma e i termini a difesa per potersi difendere dall’accusa di rapina impropria.