Libri e brindisi per “Quelli delle Sette”, alla libreria di Sesto Calende l’ultima puntata del 2022

«Sfogliando libri e sorseggiando un drink in attesa del 2023». Questo potrebbe essere il trait d’union dell’ultima puntata del 2022 di “Quelli delle Sette“, il popolare appuntamento radiofonico che ogni settimana va in onda ogni venerdì sera dalle 19 alle 20:30 “on air” su Radio Village Network.

Per festeggiare l’anno che verrà, la serata del 30 Dicembre di ‘Quelli delle Sette” dà appuntamento alla Libreria Ubik, in centro a Sesto Calende, per una serata-incontro con gli autori nata in collaborazione con il vicino Chany Lounge Bar.

Storie, anche, di imprenditoria femminili: se da una parte Barbara, Stefania e Marianna hanno aperto una libreria in centro a Sesto Calende, a pochi metri Antonella ha rilanciato lo storico Bar Francioni che da sempre domina Piazza De Cristoforis.

A scandire i ritmi della serata la speciale playlist preparata da Dj Mauz che alternerà i migliori brani del 2022 alle interviste da parte del trio formato da Susy, Fabio e Marco ai loro ospiti, persone che «fanno dei libri e dell’arte di scrivere la loro passione».

«Andremo alla scoperta dei Bookolici (leggi qui la nostra intervista) – spiegano gli speaker – Quattro amici dal Lago Maggiore con la passione per la lettura. Andrea, Chiara, Giulia e Mauro che su Instagram hanno aperto una pagina ricca di consigli e suggerimenti per gli amanti dei libri. Sarà poi il momento di Stefania Visentini che, dopo essere diventata libraia, ha pubblicato romanzi».

La scrittrice presenterà la sua ultima fatica, un romanzo da leggere con leggerezza e ironia: ‘Quattro piani senza ascensore’. Un evento inaspettato (il lockdown) che costringe single, famiglie e coinquilini ad un obbligato microcosmo formato da un condominio di quattro piani ed otto appartamenti.

Chiuderà la serata Alberto Grampa, noto autore aeronautico che, meglio di altri, ha raccontato ‘il Mondo del Volo nella Provincia di Varese’. Nell’anno del Centenario dell’Aeronautica Militare Italiana annuncerà una nuova pubblicazione, la cui prevista è attesa per la primavera del 2023.

COME ASCOLTARE QUELLI DELLE SETTE

Seguire questo nuovo appuntamento di ‘Quelli delle Sette’ sarà facile. Basterà collegarsi in diretta dalle 19 di venerdì 30 dicembre, sul sito di https://www.radiovillagenetwork.it/ , o scaricare l’APP di RVN, chiedendo eventualmente al proprio assistente vocale di collegarsi a Radio Village Network.

‘Quelli delle Sette’ sarà anche in replica domenica 1 gennaio 2023 alle ore 13.