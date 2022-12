Life e Olympus fanno la rivoluzione del fitness a Varese: palestra anche all’ex cinema Vela

Un’intesa nata attorno ai tavoli di collaborazione nella fase più dura del covid quando Olympus Avant Campus e Life Wellness club erano di fatto dei concorrenti che oggi diventa ufficialmente un matrimonio: in via Sanvito nasce il nuovo polo del wellness e fitness sotto le insegne delle due grandi realtà varesine.

Dopo la diffusione della notizia, uscita dalla comunicazione di Olympus Avant ai suoi iscritti, è Gabriele Ciavarella, presidente e fondatore del gruppo Life, a metterci la faccia e a tratteggiare il futuro di questo nuovo gruppo.

«Abbiamo condiviso delle idee, abbiamo condiviso progetti e posto le basi per dare vita a questo nuovo progetto – spiega Ciavarella dalla sede di via Sanvito dove, spiega – nasce ora un nuovo centro fitness con gamma di prodotti e servizi vastissimi».

Le tempistiche di questa fusione sono molto ravvicinate. Il Life Wellness club di via Sanvito chiuderà a Natale, ci vorranno due giorni per effettuare i traslochi dei macchinari della Olympus Avant, e il 28 riaprirà pronto ad accogliere i suoi iscritti e anche i quasi 1300 iscritti dagli spazi del Campus. «Abbiamo sottoscritto un nuovo progetto che garantirà tutti i posti di lavoro e che si prepara anche ad importanti progetti di espansione».

I progetti di espansione coinvolgeranno il cinema Vela

Se l’unione delle due realtà del fitness varesino partirà subito sono comunque già in cantiere nuovi lavori che riguarderanno gli spazi di via Sanvito a partire dall’ex ristorante e, soprattutto, dello storico ex cinema Vela.

«Ci sarà un ampliamento degli spazi da 5mila metri quadrati – spiega Ciavarella -. Partiremo dall’ex ristorante dove sorgerà un centro ginnastica riabilitativa e nel prossimo autunno anche all’ex cinema Vela dove sorgerà un’area corsi di diverse tipologie. Probabilmente anche palestra arrampicata ma ne parleremo l’anno prossimo».

«Questi ultimi 2 anni sono stati complessi e hanno imposto un’apertura mentale prima inimmaginabile trasformando dei colleghi/concorrenti in preziosi partner con i quali costruire un nuovo inizio», hanno commentato i soci di Olympus Avant.