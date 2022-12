L’inchiesta su Neutalia, la riapertura della Statale di Luino e i premi sportivi del Coni nel podcast del 6 dicembre

Le notizie di martedì 6 dicembre

La Procura di Busto Arsizio indaga su Neutalia, la società che gestisce il termovalorizzatore di Busto Arsizio e che ha incorporato la vecchia e indebitata Accam. L’approfondimento parte da uno spunto investigativo. È la stessa società a dare notizia parlando dell’attenzione della guardia di finanza verso alcuni rapporti di fornitura sorti nella precedente gestione dell’impianto, nell’ambito di un procedimento che, allo stato, risulta iscritto contro ignoti.

Riapre al traffico la strada statale 344 “Porto Ceresio- Luino”. La circolazione sarà però a senso unico alternato. Il tratto stradale era stato chiuso in seguito alla caduta di massi al km 17,800. La comunicazione della riapertura da parte di Anas arriva dopo le verifiche effettuate dai tecnici.

Il 2022 sarà archiviato come l’anno più secco di sempre. Il dato emerge dal bollettino con le statistiche del mese di novembre del Centro Geofisico Prealpino che chiude l’anno meteorologico. Il mese scorso, con temperature di quasi 2 gradi oltre la norma rispetto al trentennio di riferimento 1991-2020, è stato il secondo più caldo dopo quello del 2014, a pari merito con il 2002. Sul Varesotto nel 2022 sono caduti 784 millimetri di pioggia contro una media che ne vorrebbe 1.550.

È stato assegnato ad Anna Sculli il premio Ravasi 2022, il più alto riconoscimento concesso dal Coni della provincia di Varese. Sculli è una pioniera dello sport paralimpico nel quale è impegnata fin dal 1983 quando iniziò a collaborare con la polisportiva PolHa. Nel 2005, dopo una esperienza con Anffas, Sculli ha fondato con alcuni genitori la società Varese con l’acca che si occupa di sportivi con disabilità intellettiva-relazionale, l’ambito in cui la dirigente è da sempre molto attiva. Coni Varese ha inoltre attribuito un Premio Ravasi alla memoria, andato a Bruno Arena, il popolare comico dei Fichi d’India scomparso a fine settembre. Prima di diventare famoso come attore, Arena ha lavorato a lungo come insegnante di educazione fisica ed ha praticato molti sport. Apprezzato allenatore di basket, negli anni Ottanta arrivò a una finale-scudetto giovanile con la squadra Cadette della Carnini Gavirate. Oltre ai “Ravasi” il Coni provinciale ha consegnato, in una cerimonia tenutasi al Salone Estense, le benemerenze al merito sportivo, stelle e medaglie. La stella d’oro è andata al dirigente del settore motociclistico Alessandro Lovati.

Le luci si accenderanno per la prima volta solo giovedì 8 ma le architetture barocche, ispirate alle feste degli Estensi, che sosterranno il grande gioco di luci sono già quasi totalmente montate, e rendono già l’idea della grandiosità delle installazioni ideate dallo studio festi per i giardini estensi di varese. Delle vere e proprie “impalcature di luce” formate da legno sagomato e lampade a led di ultima generazione sono in fase avanzata di montaggio: La galleria che riprende la navata delle antiche cattedrali è già completamente montata. La fontana sta per essere circondata da alti festoni di luce, e intorno, nei giardini, alte colonne disegnano prati e siepi, con lo scopo di ricreare un giardino luminoso all’interno del parco. L’effetto si potrà vedere nella sua interezza solo all’inaugurazione, che sarà alle 18 dell’8 dicembre. L’installazione resterà poi illuminata tutte le sere fino al 17 gennaio 2023

