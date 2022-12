Con l’influenza ventun lombardi ogni mille. I bambini piccoli i più colpiti

Non rallenta l’epidemia di influenza in Italia. Durante la quarantottesima settimana del 2022, tra il 28 novembre e il 4 dicembre, 1.040 medici sentinella in tutt’Italia hanno rilevato un’incidenza pari a 15,99 casi per mille assistiti.

Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 50,16 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 29,29 nella fascia 15-64 anni a 13,16 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 6,44 casi per mille assistiti.

La curva epidemica delle sindromi simil-influenzali, quindi, prosegue la crescita in anticipo rispetto alle precedenti stagioni e con un valore di incidenza nettamente superiore agli anni precedenti. Nell’ultima settimana di rilevazione i casi stimati sono circa 943.000, per un totale di circa 3.521.000 casi a partire dall’inizio della sorveglianza.

La Lombardia è ormai da 15 giorni nella fascia di massima di circolazione virale.

L’incidenza totale è di quasi 21 lombardi con l’influenza ogni mille. Se andiamo a distinguere per fasce di età si vede che i bambini tra 0 e 4 ani sono i più colpiti: 62 ogni mille, mentre tra 5 e 14 anni l’incidenza scende a 32. Tra i 15 e i 64 anni cmdi 18 casi mentre la più bassa è tra gli over 65 cin 8 ammalati ogni mille.