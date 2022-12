Il Lions Club di Luino compie 60 anni: grande festa a Palazzo Verbania

Il 2 dicembre 1962 nasceva il Lions Club Luino e dopo 60 anni di service, progetti e solidarietà sul territorio, i componenti del sodalizio si sono ritrovati a palazzo Verbania in Luino per celebrare un compleanno speciale.

“Un grande passato davanti a noi” è stato il live motive della serata e alla presenza del governatore distrettuale Francesca Fiorella, dei vice governatori Alberto Frigerio e Anna Maria Peronese, di Salvo Trovato past governatore, del presidente di circoscrizione Clotilde Pozzoni, del presidente di zona Paolo Enrico, di molte autorità lionistiche, civili, militari e religiose del territorio, il presidente Pierfrancesco Buchi ha voluto festeggiare il socio fondatore Giancarlo Rossi, presente nella speciale occasione.

«Vorrei evidenziare l’importanza di un’azione costante e solidaristica che il Lions Club Luino dal 1962 ha adottato nei service e nell’incidere profondamente sul nostro panorama culturale. Un’azione che è stata permessa dalla carica umana che il Lions Luino ha rappresentato, dalla eterogenea ricchezza di sensibilità e di competenze che lo hanno costituito. In tutti questi anni il Lions Club Luino non ha mai smesso di progettare e realizzare interventi mirati alle esigenze specifiche del territorio, nel rispetto di uno degli scopi fondanti del Lions International, cioè quello di “partecipare al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità” – ha detto il presidente lions, Pierfrancesco Buchi, durante i festeggiamenti -. Ed è per il nostro avvenire che tutte le componenti della società e tutti noi individualmente dobbiamo essere consapevoli che solo l’armonia tra la difesa della memoria della nostra storia, la tutela dell’ambiente, la prevenzione della salute e la solidarietà può garantire una risposta soddisfacente, per meglio rispettare la persona come la natura, per ridurre le disuguaglianze e salvaguardare la terra, ma nel frattempo rivolgerci ai sempre più numerosi anziani, indigenti e bisognosi che ci chiedono di servirli. Per questo il motto dei Lions è We Serve».

Particolarmente apprezzati il video-intervista su Giancarlo Rossi girato da Simone Della Ripa, il ricordo per i 60 anni del Club realizzato dagli studenti del corso di falegnameria dell’Agenzia Formativa di Luino, la performance del tenore Mirko Provini e il saluto on line di Angelo Testo anche lui socio fondatore.

Insomma, una Charter Night di alto profilo, il giusto modo per celebrare una ricorrenza storica per tutta la Comunità dei Lions.