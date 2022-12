Lo Sporting Club Saronno “pesca” tra i big del tennis internazionale per la squadra di Serie C

Lo Sporting Club Saronno punta in alto per il 2023 ma anche per gli anni a venire: la società tennistica sta infatti varando una squadra ambiziosa e altamente competitiva per partecipare al campionato di Serie C e ha annunciato l’ingaggio di una vera e propria star di livello internazionale come il francese Hugo Grenier.

Grenier è la classica “ciliegina sulla torta”: già numero 95 al mondo (posizione toccata lo scorso settembre; farà le qualificazioni agli Australian Open), il transalpino nella stagione appena conclusa ha disputato il secondo turno sia a Wimbledon sia a Flushing Meadows: agli US Open è stato eliminato da Matteo Berrettini in quattro set. Sempre nel ’22, Grenier ha anche vinto i Challenger di Cassis e di Segovia e ha chiuso l’anno al numero 141 del ranking.

Un giocatore di grande rilevanza che si inserisce in un team già molto forte grazie all’impegno dei nostri sponsor: prima di Grenier il club aveva già messo sotto contratto i quotati argentini Juan Pablo Ficovich (oggi numero 177 ed ex 125) e Renzo Olivo (ora 182 ma nel 2017 fu numero 78 della classifica ATP). Con loro ci saranno anche i connazionali Lucio Carnevalle e Federico Mirgone oltre al giovane azzurro Alberto Morolli.

«Grazie al nostro sponsor abbiamo potuto stilare un programma ambizioso a medio termine – spiega Antonio Altobelli, direttore tecnico dello Sporting Club Saronno – L’obiettivo è quello di partire dalla Serie C e nel giro di qualche anno puntare alla massima categoria, la A1. In quest’ottica sono arrivati questi giocatori molto forti, ma allo stesso tempo stiamo crescendo in casa un vivaio che possa affiancare i “big” anche perché la presenza di giocatori di casa è obbligatoria per le categorie maggiori. Turconi è un 2003 già pronto per questo livello ma stiamo lavorando per preparare altri ragazzi». Intanto Saronno in C sarà rappresentato da due squadre, una formata dai giocatori più rilevanti, l’altra dalle speranze future.

Il campionato di Serie C scatterà ad aprile quando prenderà il via la fase a gironi, al termine della quale inizieranno gli scontri a eliminazione diretta con gli altri circoli partecipanti. «La presenza di Grenier e degli altri giocatori sarà valutata di volta in volta, anche tenendo conto degli impegni internazionali ma per le partite decisive intendiamo schierarci con i migliori – conclude Altobelli – E crediamo che anche per il pubblico sia un bello spettacolo assistere alle loro partite, specie sui nostri campi di Saronno».