Lo storico delegato Fiom Matteo Berardi lascia Whirlpool

Ha trascorso una vita intera (non è un gioco di parole) in Whirlpool come operaio, componente e coordinatore della Rsu (rappresentanza sindacale unitaria) in quota Fiom Cgil. Matteo Berardi è un viso e soprattutto una voce conosciuta da tutti, dentro e fuori la fabbrica di Cassinetta. Ora ha deciso di lasciare lo stabilimento in cui ha condotto tante battaglie sindacali e di solidarietà per mettere la sua esperienza sindacale a disposizione del territorio. Una figura importante e di riferimento per molti lavoratori e non solo. Sono tantissime infatti le iniziative a sostegno dei meno fortunati messe in campo e sostenute con passione da Berardi.

C’è un particolare che merita di essere sottolineato. Berardi è sempre stato molto solerte e puntuale nel comunicare alla stampa le varie iniziative sindacali di cui era protagonista. Questa volta però non lo ha fatto. Le lettere che leggerete, compresa la sua, sono state inviate dai suoi colleghi operai e impiegati.

Ciao a voi tutti,

con queste mie due righe volevo salutare e avvisare tutti gli iscritti e gli attivisti della Fiom Cgil, tutte le lavoratrici e lavoratori del sito di Cassinetta che, al rientro nel mese di gennaio 2023, la mia attività sindacale per la Fiom Cgil sarà svolta totalmente all’esterno della fabbrica e quindi sull’intero territorio Varesino: non sarò più attivo all’interno dello stabilimento Whirlpool di Cassinetta.

Ho sempre pensato che non si diventa delegato della Fiom-Cgil tanto per esserlo, oppure per stare sempre in seconda o terza fila, ma al contrario si decide di fare attività sindacale nella Fiom per essere sempre in prima linea. In questa grande organizzazione si entra e si cresce insieme, convinti che si deve stare sempre dalla parte giusta, quella dei lavoratori. I lavoratori sono uomini e donne liberi e li conquisti stando sempre al loro fianco, con la presenza, la passione, il sapere, la coerenza e con tanta tanta pazienza.

Attenti però, oggi, nel nostro mestiere e nei luoghi di lavoro serve di più la corresponsabilità, il fatto che tutti i lavoratori siano responsabili per la loro parte e insieme alla Rsu e al sindacato di ciò che facciamo tutti insieme. Sono molte le cose che vorrei dirvi, vorrei tanto raccontarvi la mia storia la mia avventura in quest’azienda dal 1989 e nel sindacato dal 1990, ma non mi è possibile, saranno i nostri ricordi a far rivivere le nostre centinaia e centinaia di vertenze, le assemblee, le manifestazioni, i presidi e le situazioni giornaliere. Tutto questo è stato reso possibile soprattutto grazie a tutti voi e al vostro sostegno. Sappiate però che una grande organizzazione sindacale come la nostra non si basa su un solo delegato, ma sull’insieme dei delegati e dei lavoratori.

La nostra forza è sempre stata la coesione, la socializzazione dei problemi, lo stare insieme. Questi valori non scompariranno, sono ben radicati nella nostra organizzazione e nei nostri rappresentanti. Per questo i delegati della Fiom Whirlpool, che ringrazio e saluto con grande affetto, saranno in grado di mantenere e continuare il nostro duro lavoro, non saranno mai dietro le quinte ma come sempre in prima linea nel difendere i diritti dei lavoratori, ed il futuro di questo grande e storico stabilimento. Un saluto a tutti i delegati di Fim e Uilm, alla Segreteria sindacale per la storica collaborazione, e a tutta la struttura aziendale a qualsiasi livello. Dignità nel lavoro e Diritti sono sempre stati valori fondamentali, Rispetto e Serietà i mezzi per raggiungerli. Colgo l’occasione per Augurare a Voi e alle vostre famiglie un Sereno S. Natale e un Felice Anno Nuovo. Un abbraccio, un saluto a tutti voi.

Matteo Berardi

Il messaggio lasciato dai lavoratori sulla pagina Facebook della Fiom Whirlpool di Cassinetta di Biandronno

I delegati della Fiom Cgil Whirlpool di Cassinetta, a nome di tutti i lavoratori, salutano Matteo Berardi augurandogli le migliori soddisfazioni nel nuovo ruolo che andrà a ricoprire. Grazie di tutto