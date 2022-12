Locali mensa e docce per i senza tetto a Busto Arsizio, approvato il progetto

L’allargamento degli spazi per i senza tetto a Busto Arsizio sarà presto realtà. La giunta di Busto Arsizio, su proposta dell’assessore ai Servizi Sociali Paola Reguzzoni, ha approvato il progetto per la fornitura di elementi prefabbricati da installare nello spazio adiacente i rifugi per i senzatetto “Franco Mazzucchelli” che si trovano in piazza Volontari della Libertà.

Il progetto, annunciato nei mesi scorsi, prevede l’ampliamento del rifugio con un’area che ospiterà un locale mensa e una zona attrezzata uso bagni e docce da utilizzare nelle ore diurne. Attualmente i rifugi, gestiti dal Comune, accolgono le persone senza fissa dimora tutti i giorni dell’anno e offrono loro una sistemazione soltanto durante le ore serali e notturne.

I costi dell’intervento, che consentirà quindi di migliorare la qualità dell’accoglienza, ammontano a 80.000 Euro, di cui 30.000 finanziati dall’Associazione Lions Bruno Tosi e Mario Ravera, che a suo tempo aveva contribuito alla realizzazione del rifugio anche grazie all’impegno di Franco Mazzucchelli, di cui la struttura porta il nome.

L’intervento resta comunque subordinato alla concessione in comodato d’uso dell’area attigua al rifugio dei senzatetto da parte delle Ferrovie dello Stato, a cui l’Amministrazione ha già formalizzato la richiesta.