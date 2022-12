L’omicidio Maltesi, la classifica della qualità della vita e gli scioperi nel podcast del 12 dicembre

Le notizie di lunedì 12 dicembre

«Ho iniziato a colpirla leggermente con il martello come da accordi poi è successo che ho iniziato a colpirla sulla testa. Ad un certo punto ho smesso, le ho alzato il cappuccio e mi sono reso conto di quello che ho fatto: ho realizzato di averla uccisa. Lei non respirava più, mi è sembrato di vedere un movimento della gamba, non volevo che soffrisse allora sono sceso, ho preso un coltello e le ho tagliato la gola».

È agghiacciante il racconto fatto in aula da Davide Fontana, assassino reo confesso di Carol Maltesi, la giovane di Sesto Calende uccisa nella sua abitazione di Rescaldina dal 44enne ex-fidanzato. Quello che doveva essere uno dei tanti video per il web che la donna girava, si è trasformato in una sorta di snuff movie in cui la protagonista muore davvero.

E’ stata pubblicata oggi (12 dicembre 2022) dal Sole24Ore la trentatreesima indagine sulla qualità della vita: dalla classifica 2022 risulta Bologna la provincia italiana in cui si vive meglio. Per loro è la quinta medaglia d’oro dopo quelle conquistate nel 2000, 2004, 2011 e 2020. Sul podio ci sono anche Bolzano, habitué della top dieci che quest’anno sale al secondo posto, e Firenze, terza dopo una scalata di otto posizioni rispetto al 2021, che diventano 24 se si fa riferimento al 2020. Per Varese quest’anno c’è il 43esimo posto, decisamente sopra la metà classifica (le province monitorate sono 107) ma in discesa di 7 posizioni: era al 36esimo posto l’anno scorso.

Il nostro miglior dato riguarda l’illuminazione pubblica sostenibile, dove siamo primi in classifica, con una performance doppia rispetto alla media, la peggiore performance è invece la voce riciclaggio e impiego di denaro: 9,3 denuncia ogni cento abitanti, contro una media di 2,5.

Da mercoledì 14 dicembre cambia a Varese la sede del Servizio di continuità assistenziale, l’ex guardia medica. Da via Dunant si sposterà nella sede di via Mote Rosa, in quella che sarà la casa della comunità di Varese, operativa probabilmente da fine mese. Il turno dalle ore 20, dunque, sarà a Casbeno e non più dalla palazzina della Croce Rossa dove era ospitata da anni.

Ats Insubria ricorda che il Servizio si attiva sempre, previa chiamata telefonica, componendo il numero 116 117 a cui risponde la Centrale Operativa Regionale, che inoltra le richieste in base alla residenza dell’assistito o alla provenienza della chiamata.

Si tratta, dunque, del primo servizio della Casa della Comunità che l’Asst Sette Laghi attiverà su Varese, una volta completati i lavori edili di sistemazione.

Sarà una settimana di scioperi quella che sta per cominciare Giovedì 15 dicembre ci sarà “Salviamo la sanità pubblica”, che vedrà radunate a Roma tutte le principali sigle sindacali dei medici. I medici Manifestano per il diritto ad avere una sanità nazionale pubblica, dove ogni italiano possa ottenere le cure.

Venerdì 16 dicembre 2022 è invece indetto uno sciopero regionale, da parte dei sindacati Cgil e Uil per dire no alla manovra del governo: sarà previsto un presidio davanti alla prefettura e lo sciopero avrà conseguenze sui trasporti regionali: a varese e su tutta la rete di Ctpi l’azienda non assicura il regolare svolgimento del servizio dalle 17 alle 21, a Milano l’agitazione per Atm è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio.

Una canzone di Natale, inedita, cantata da tutti i commercianti della città. Se la sono inventata a Somma Lombardo: ideato da Rudy Neri, voce del celebre jingle “Sanremo è Sanremo”, il brano è stato cantato da 44 commercianti della città, oltre al sindaco Bellaria. Il tutto è “ritratto” in un video, presentato oggi, che trovate su VareseNews

