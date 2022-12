Longhin: “Il Comitato è e resterà all’interno della Lega”. E chiama a raccolta per la cena natalizia

«Il Comitato del Nord è e resterà all’interno della Lega», parola di Giuseppe Longhin, ex candidato alla segreteria del partito e coordinatore del Comitato in provincia di Varese. Ci tiene a precisarlo viste le tante ipotesi circolate negli scorsi giorni spiegando che «non potrebbe essere altrimenti essendo nato da una idea di Umberto Bossi».

Le rassicurazioni di Longhin, però, finiscono qui e le sue parole fanno capire che la critica interna al mondo leghista è ancora forte: «Si è cercato di far passare il Comitato prima come eversivo, poi inutile, poi traditore, poi distruttore dell’unità leghista – spiega Longhin -. Addirittura prima del congresso, e parlo solo di quello di Varese, quello che ho vissuto in prima persona, per alcuni io rappresentavo il male assoluto e sembrava che sconfiggere me fosse l’unica missione, solo perché parlavo di ritorno alla questione settentrionale».

Un clima che secondo il bossiano è proseguito anche nei giorni seguenti ma che vanta un risultato: «con frasi come “quelli del Comitato verranno espulsi”, “il Comitato appoggia la Moratti in Regione” e “il Comitato è composto da chi non è stato ricandidato”. Poi, incredibilmente, il quarto giorno leggo titoli come “piano Salvini al nord: opere per 13 miliardi” e mi emoziono. Da troppo tempo non sentivo la parola “nord” associato alla Lega. Sono certo che il Comitato e i successi nei congressi provinciali, quasi tutti tranne il mio perso per 12 voti, abbiano “scosso” la coscienza».

La cena natalizia del comitato

Longhin quindi rilancia e annuncia il prossimo appuntamento dei “nordisti”: «Come attuale referente provinciale del Comitato Nord dico che dobbiamo strutturarci, forti di questi successi, per divenire sempre più coscienza, anima e cuore del movimento e degli ideali della Lega che finirà solo quando tutti i desideri per cui è nata saranno raggiunti. Anche a tal proposito ci ritroveremo la sera del 20 dicembre tra tutti gli iscritti, attualmente quasi 90, vicino a Gemonio. Forse ci sarà Umberto Bossi, sicuramente non ci sarà Matteo Salvini di cui attendiamo ancora la firma annunciata sul Comitato».