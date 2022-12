L’ultimo “incontro con l’autore” all’Anna Frank di Varese parla di gatti

L’appuntamento è per mercoledì 14 dicembre: l’incontro è con l’autore Demetrio Malara per la presentazione del suo libro “Alvise e gli amici gatti”

Ultimo incontro con l’autore dell’anno alla biblioteca Anna Frank di Varese.

L’appuntamento è per mercoledì 14 dicembre alle 17.45: l’incontro è con l’autore Demetrio Malara per la presentazione del suo libro “Alvise e gli amici gatti“, una raccolta di brevi racconti, illustrati da Giovanni Rabuffetti, «Che vorrebbe cantare le gesta di una popolazione felina, grosso modo quella che si era insediata nella mia casa e nel mio giardino, presumo per dettato del destino o per loro libera scelta, non so come funzioni il libero arbitrio per i gatti» come racconta lo stesso autore.

Demetrio Malara è nato a Rovigo nel 1953. Dopo un primo trasloco a Milano nel 1961 si stabilisce a Varese nel 1964 dove ha completato gli studi, scuola media Dante Alighieri e Liceo Scientifico Galileo Ferraris, per frequentare poi il Politecnico di Milano presso il quale si laurea in Ingegneria Meccanica nel giugno 1978. Negli intervalli di tempo, dà sfogo alla passione per la scrittura.

L’incontro sarà presentato dal giornalista Alberto Mentasti.