Stop alle speculazioni, l’Europa ha messo un tetto al prezzo del gas a 180 euro

Era quello che tutti auspicavano e finalmente, dopo un lungo dibattito, la decisione è arrivata: l’Unione europea ha trovato un’intesa sul price cap, ovvero un tetto al prezzo del gas a 180 euro al megawattora. Si parte con il nuovo assetto dal 15 febbraio e verrà applicato a ai contratti collegati all’indice Ttf Amsterdam e a tutti i principali indici europei, con la possibilità di opzioni per scollegarli.

QUANDO SCATTA

A partire dal 15 febbraio 2023, il price cap scatterà quando si raggiunge la soglia di 180 euro a megawattora al Ttf mensile di Amsterdam, con un differenziale di 35 euro rispetto al prezzo medio globale del Gnl (Gas naturale liquefatto). I 180 euro sono la soglia fissata per far scattare il meccanismo, il tetto in realtà è dinamico. Ricordiamo che in una prima ipotesi la proposta di un tetto era ben più alta e toccava i 275 euro.

IL CALCOLO DA FARE

Il parametro di riferimento sono quei 35 euro sopra il prezzo medio del Gnl: se il prezzo medio del Gnl è 145 euro si andrà a 180 euro. Nel caso in cui il Gnl scenda sotto i 145 euro, il tetto resterà comunque a 180 euro. Affinché si attivi il meccanismo di correzione il prezzo deve superare i 180 euro a megawattora per tre giorni

NIENTE FUTURES SUL GAS NATURALE

Quando entrerà in vigore il price cap non saranno consentite transazioni sui futures (contratti standardizzati che sono stipulati fra due parti ad un prezzo fisso e ad una data di scadenza) sul gas naturale che rientrano nell’ambito di applicazione del “tetto” al di sopra di un cosiddetto “limite di offerta dinamica”. Mentre non vale per le contrattazioni fatte over the counter, cioè fuori dal circuito della borsa.