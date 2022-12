Magazzinieri, addetti alle pulizie industriali, operai, impiegati tecnici e banconisti a Malpensa. Le offerte di lavoro di Synergie

Synergie Italia Agenzia per il Lavoro Spa è sempre alla ricerca di persone piene di energia e voglia di mettersi in gioco. Ogni giorno lo staff Synergie lavora per aiutare gli altri a trovare lavoro.

La cultura Synergie consiste nello stare accanto ai clienti per aiutarli a risolvere i problemi, inventando, quando occorre, delle soluzioni innovative su misura per raggiungere insieme gli obiettivi stabiliti.

Offerte di lavoro

Operai qualificati

Synergie Italia S.p.a, ricerca per multinazionale con presidi in provincia di Varese operai qualificati da inserire in qualità di: montatore meccanico, tornitore, fresatore, addetto controlli dimensionali, saldatore e operatore trattamenti termici, addetto cnc.

Si richiede

Diploma in ambito tecnico

Esperienza, anche breve, nel ruolo

Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con prospettive.

Il livello di inserimento sarà commisurato in base all’esperienza e professionalità.

Per candidarsi inviare curriculum aggiornato a: lavorovarese@synergie-italia.it

Synergie Italia agenzia per il lavoro Spa, filiale di Sesto Calende, ricerca

Impiegato/a tecnico junior

Il/La candidato/a sarà inserito/a all’interno di un ufficio tecnico e collaborerà con i colleghi nella realizzazioni di progetti per impianti automatizzati, interfacciandosi anche con i clienti ed effettuando sopralluoghi presso i cantieri della zona. Necessarie competenze di base in ambito elettrico esperienza anche minima come elettricista o mansioni affini; in possesso di diploma come perito elettrico, elettrotecnico, in elettronica o informatica. Disponibilità su giornata.

Luogo di lavoro: zona Casorate Sempione

Inviare la propria candidatura a sestocalende1@synergie-italia. it

Synergie Italia agenzia per il lavoro Spa, filiale di Varese, ricerca per azienda cliente attiva nel settore della pelletteria:

Addetto/a pulizie industriali

La risorsa inserita si occuperà di effettuare pulizia ordinaria e straordinaria di macchinari industriali mediante appositi strumenti per il mese di dicembre, durante i periodo natalizio. Inizio lavori previsto per il giorno 20 dicembre.

Luogo di lavoro: Limitrofi di Uboldo

Inviare la propria candidatura a tradate1@synergie-italia. it

Addetto alla ristorazione – banconista presso Malpensa

Posizione

La risorsa verrà inserita in uno dei vari bar, caffetteria, paninoteca all’interno dell’aeroporto, con la missione di fornire ai clienti servizio e prodotti di alta qualità, occupandosi di:

Produzione e somministrazione dei prodotti food & beverage, caffetteria e bar;

Accoglienza al cliente;

Promozione prodotti;

Sbarazzo dei tavoli;

Riassetto della sala;

Lavaggio stoviglie;

Gestione magazzino (carico/scarico merce)

Requisiti

Il/la candidato/a ideale è in possesso di:

interesse ed entusiasmo per ristorazione e caffetteria;

gradita esperienza, anche minima, nel settore;

disponibilità al lavoro su turni, anche notturni e festivi;

gradita conoscenza della lingua inglese.

Luogo di lavoro: Aeroporto di Milano Malpensa

Orario di lavoro: full time, dal lunedì alla domenica, con riposi come da CCNL

CCNL turismo – pubblici esercizi

Livello: V

Si offre iniziale contratto a tempo determinato in somministrazione con possibilità di proroghe

Magazziniere tessile

Posizione

La figura verrà inserita nell’organico dell’azienda operativa nel settore moda/tessile, occupandosi di:

carico/scarico manuale della merce;

movimentazione manuale;

utilizzo del muletto e transpallet.

Requisiti

Il/la candidato/a ideale è in possesso di:

Esperienza di almeno un anno come magazziniere

Possibilità di raggiungere il luogo di lavoro in una zona poco servita dai mezzi pubblici

Gradito patentino del muletto

Luogo di lavoro: Castellanza

Orario di lavoro: full time, 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì

CCNL Tessile

Inquadramento da definire

Si offre iniziale contratto di un mese in somministrazione con possibilità di proroghe, a scopo assuntivo.

Tutte le offerte sono rivolte a candidatə nel rispetto del Dlgs 198/2006 e dei Dlgs 215/2003 e 216/2003.

Le persone interessate sono invitate a leggere l’informativa privacy ex artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679.

Aut. Min. Prot. N. 1207 – SG del 16/12/2004

