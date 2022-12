Magia di Citterio: la Pro Patria vince nel recupero contro il Sangiuliano City

Nell’ultima partita casalinga la Pro Patria si regala la vittoria in pieno recupero con un eurogol di Citterio, che vale il definitivo 2 a 1 sul Sangiuliano City. (Servizio fotografico a cura di Roberta Corradin)

Galleria fotografica Le foto di Pro Patria – Sangiuliano 2 a 1 4 di 40

Un finale lieto fine e al cardiopalma allo Speroni di Busto Arsizio, dove, a pochi minuti dal novantesimo, gli ospiti gialloverdi avevano trovato il pareggio a causa di una sfortunata autorete causata da deviazione di Lombardoni terminata alle spalle di Del Favero dopo un forcing durato quasi tutta la ripresa.

Per i tigrotti il gol del vantaggio era stato segnato al 19′ da Boffelli su calcio d’angolo, ben presto però la squadra di Vargas è apparsa stanca e nei secondi 45′ si è rintana nel proprio terzo difensivo con l’obiettivo di portare a casa il quinto risultato utile consecutivo. Per una manciata di minuti, l’autogol del difensore all’88’ ha gelato lo stadio sembrando la classifica beffa di una partita che lentamente sembrava essersi a favore dei bianco-blu. Ma il tiro finito all’incrocio di Citterio consegna alla Pro Patria la terza vittoria consecutiva per i bustocchi, ad appena 4 punti dalla doppia capolista FeralpiSalò/Pro Sesto.

SERVIZIO COMPLETO IN AGGIORNAMENTO

CLASSIFICA

Classifica 19° giornata:

Feralpisalò 35, Pro Sesto 35; Vicenza 34, Lecco 34; Pordenone 33; PRO PATRIA 31; Renate 30; Novara 28; Pro Vercelli 27; Juventus Next Gen 26 ; Arzignano 25; Albinoleffe 24, Padova 24; Sangiuliano 23; Virtus Verona 22, Pergolettese 22; Mantova 21; Triestina 15; Trento 14; Piacenza 13

RIVIVI LE EMOZIONI DEL MATCH AZIONE PER AZIONE

AURORA PRO PATRIA-SANGIULIANO CITY 2-1 (1-0)

Aurora Pro Patria (3-5-2)

1 Del Favero; 2 Vaghi, 19 Lombardoni, 13 Boffelli; 11 Vezzoni (5 Molinari 70’), 10 Nicco, 16 Fietta, 20 Gavioli (32 Pitou 63’), 3 Ndrecka; 7 Stanzani (7 Citterio 82’), 30 Castelli (27 Piu 70’)

A Disposizione: 22 Cassano, 5 Molinari, 6 Sportelli, 17 Citterio, 18 Piran, 21 Perotti, 24 Caluschi, 26 Chakir, 27 Piu, 32 Pitou

All.:J.Vargas

SANGIULIANO CITY (4-3-3)

1 Sposito; 2 Zanon, 3 Serbouti(6 Bruzzone 60’) 13 Marchi, 19 Zugaro; 25 Fusi, 23 Morosini(18 Deiana 81’) 21 Guidetti(24 Metlika 60’); 7 Anastasia (20 De Respinis 75’), 9 Miracoli(10 Qeros 60’) 11 Cogliati

A Disposizione: 12 Cervellera, 5 Guerrini, 6 Bruzzone, 10 Qeros, 14 Saggionetto, 18 Diana, 20 De Repinis, 24 Metlika, 27 Baggi, 29 Pascali, 90 Alcibiati

All.:A.Ciceri

Marcatori: A.P.P. Boffelli 19’, Lombardoni 88’ A.G., A.P.P. Citterio 92’

Sanzioni: A.P.P. Gavioli 42’,

Angoli: (A.P.P. 34’, 72’; S.C. 20’, 21’, 54’, 73’, 86’)

Recupero: 0’, 4’

Direttore Di Gara: Vogliacco Di Bari

Collaboratori: Masciale Di Molfetta, Robilotta Di Sala Consilina

IV Ufficiale: Massari Di Torino

Note: Assist Di Ndrecka

Spettatori: 592