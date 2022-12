A scuola con i maglioni natalizi alla “Anna Frank” di Varese per una buona causa

Anche quest’anno la scuola secondaria di 1°grado Anna Frank di Varese aderisce all’iniziativa “Christmas Jumper Day”, una campagna di raccolta fondi promossa dall’organizzazione benefica Save the Children.

Save the Children si impegna da più di 100 anni per aiutare i bambini di tutto il mondo che, a causa di motivi socio-economici, combinati con emergenza Covid, escalation guerra in Ucraina e fenomeni climatici estremi, si trovano in grosse difficoltà.

Il “Christmas Jumper Day” è quindi un’iniziativa solidale che raccoglie appunto fondi per aiutare più bambini possibile. Come? In un modo molto divertente. Il 6 dicembre alunni, docenti e personale Ata, indosseranno un maglioncino natalizio.

Nei giorni precedenti l’iniziativa, le insegnanti di arte e tecnologia aiuteranno gli alunni sprovvisti di un maglioncino natalizio, ad “addobbare” il proprio capo (t-shirt /maglione /felpa) con decorazioni create con cartoncino e altri materiali.

Durante la giornata verranno quindi raccolte le offerte in orario di entrata e uscita, nelle postazioni stabilite e “presidiate” da alcuni genitori collaborativi.

L’obiettivo principale, come ampiamente esposto, è quello di sensibilizzare i ragazzi nei confronti dei loro coetanei che non sono stati fortunati come loro, oltre ovviamente all’aspetto ludico – ricreativo nella preparazione e nell’indossare il “Christmas Jumper “.