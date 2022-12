Mai più in Italia fino al 2032. Ma la Polizia lo trova in un parcheggio a Somma Lombardo

Rientrato in Italia senza documenti, neppure ha finto di averli al momento del controllo da parte della Polizia: per questo è stato arrestato e poi espulso un pregiudicato 49enne, cittadino albanese, fermato in territorio di Somma Lombardo.

Gli agenti della Polizia di Stato di Gallarate l’hanno fermato nel pomeriggio di ieri, 21 dicembre, in un parcheggio: al momento del controllo è risultato privo di qualunque documento, ma i successivi rilievi foto-dattiloscopici al commissariato di Gallarate hanno permesso di appurare che si trattava di un cittadino albanese rientrato illegalmente in Italia dopo esser stato espulso dal territorio nazionale nell’aprile di quest’anno.

A suo carico c’era anche un provvedimento di divieto di reingresso nel territorio nazionale ed in tutti gli altri paesi dell’area Schengen valido fino all’anno 2032.

È stato arrestato per aver violato il divieto di reingresso contemplato dal decreto legislativo 286/98. A questo punto gli tocca prima il processo per direttissima e poi l’espulsione (provvedimento amministrativo).