Majorino lancia la campagna elettorale del PD per le regionali in Lombardia

Il candidato del centrosinistra alle regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine della conferenza programmatica del Partito Democratico organizzata allo scalo Farini di Milano ha commentato gli ultimi sviluppi.

«Quello con il M5s è un accordo per il futuro della Lombardia e credo che siamo ancora più forti di prima. Per la prima volta in Lombardia la partita è aperta», ha detto Majorino.

Sull’allargamento della coalizione, Majorino ha spiegato: «Coinvolgere +Europa? Lo spero, vedremo. Stanno discutendo – ha detto, prima di dare un’anteprima -. Nelle liste del Pd per le regionali in Lombardia c’è una bella novità: il sindaco Emilio Del Bono guiderà la nostra lista a Brescia», ha annunciato.