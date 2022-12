Tra Malpensa e trasporti: Piefrancesco Majorino fa tappa a Somma Lombardo

Piefrancesco Majorino, candidato del centrosinistra alle prossime regionali in Lombardia, è impegnato in un intenso tour. Chilometri su chilometri per toccare tutte le province, dalla nebbiosa Mantova alla montagna di Valtellina. E ovviamente anche la provincia di Varese, la quarta di Lombardia per popolazione.

Dopo un primo passaggio a Varese, il prossimo incontro è previsto domenica 11 dicembre a Somma Lombardo, primo momento nella zona del Basso Varesotto: dopo un primo momento in una comunità per disabili, incontrerà alla Fondazione Casolo il sindaco Bellaria, il consigliere regionale Astuti, la Segreteria provinciale e ovviamente i consiglieri e assessori PD di Somma.

I trasporti e l’aeroporto di Malpensa saranno al centro dell’incontro, due temi centrali nel Basso Varesotto, che è una delle zone ad alta densità in Lombardia, con decine di migliaia di pendolari che lavorano a Milano.

Altro tema sarà quello della legalità (che sarà ripreso poi anche in una visita a Lonate Pozzolo, sul lato Sud dell’aeroporto). Majorino passerà anche dalle case ristrutturate di via Fuser, utilizzate per l’housing sociale e – in questi mesi – anche per accoglienza di rifugiati ucraini.