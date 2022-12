Maltempo nel Centro – Sud: colpite le province di Roma, Catanzaro e Messina

Dalla tarda serata di sabato un’ondata di maltempo ha interessato la costa ionica calabrese, in particolare la provincia di Catanzaro. I vigili del fuoco sono impegnati in numerosi interventi per soccorrere automobilisti in difficoltà e per allagamenti ai piani bassi delle abitazioni. A Simeri Crichi, le squadre hanno salvato una donna travolta dall’acqua all’interno della sua abitazione al piano terra. In supporto al dispositivo locale, inviati rinforzi dai comandi di Cosenza, Reggio Calabria e dalla Basilicata. Cinquanta gli interventi svolti finora.

Prosegue il lavoro dei vigili del fuoco nel messinese, specie nei comuni di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto. Per fronteggiare i numerosi interventi la direzione regionale ha disposto l’invio di squadre da Catania, Ragusa e Siracusa. Dal pomeriggio di ieri sono stati svolti oltre 100 interventi.

Forti piogge si sono abbattute sulla capitale e la sua provincia, oltre 160 interventi effettuati nelle ultime ventiquattr’ore dai vigili del fuoco per allagamenti, soccorso ad automobilisti in difficoltà e danni d’acqua in genere.