Mancano 9 medici di base nel Varesotto: Ats Insubria cerca volontari per aprire “ambulatori temporanei”

AAA medici di base cercansi per coprire gli ambiti carenti. È lo scopo del bando emesso da Ats Insubria che ha avviato una ricerca per costituire “ambulatori medici temporali”, strutture a disposizione dei cittadini momentaneamente privi di medico curante che possono trovare così una risposta per richieste in urgenza o emergenza come ricette, giorni di malattia ma anche consulenze.

Gi ambiti carenti in provincia di Varese sono a Castellanza dove si richiedono prestazioni per coprire la mancanza di 3 medici di medicina generale che, grosso modo, sono punti di riferimento per circa 4500 utenti. Critica la situazione anche a Gerenzano dove mancano all’appello due medici curanti, mentre ne manca uno a Besozzo, uno a Cittiglio, 1 a Castronno e 1 a Saronno. La popolazione di riferimento quindi per questi ambulatori medici temporanei è di poco meno di 15.000 cittadini.

Gli ambulatori temporanei serviranno finché non verranno individuati i titolari degli ambulatori di medicina generale. Ai medici che volontariamente metteranno a disposizione ore extra verranno riconosciuti 40 euro all’ora “oneri compresi”.

TUTTI GLI ARTICOLI SULLA MANCANZA DI MEDICI DI MEDICINA GENERALE