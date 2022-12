Il Marocco fa l’impresa e anche nelle piazze del Varesotto scoppia a festa dei tifosi

Il Marocco fa l’impresa ed elimina la Spagna. La nazionale raggiunge per la prima volta i quarti del Mondiale di calcio battendo 3-0 la Spagna ai calci di rigore. Protagonista assoluto è stato il portiere Yassine Bounou.

E mentre all’Educational Stadium di Doha si scrive la storia del calcio marocchino anche nelle piazze del Varesotto scoppia la festa dei tifosi. Nei momenti seguiti alla vittoria da Gallarate a Varese si sono visti caroselli d’auto, strombazzare di clacson e qualche bandiera portata in strada come trofeo di un’avventura calcistica che prosegue ed è già un successo.

A Gallarate i festeggiamenti si sono concentrati in piazza San Lorenzo, nei pressi della fontana già teatro dei festeggiamenti dei tifosi italiani dopo le vittorie degli azzurri.

Molto più “vivace” la festa a Milano dove i tifosi marocchini hanno sfilato per strada, purtroppo anche con qualche eccesso (scene di vero e proprio vandalismo si sono viste nei pressi del maxischermo di piazza Gae Aulenti). Migliaia di tifosi, entusiasti per la qualificazione, sono scesi per strada, a piedi e in auto, in particolare lungo corso Buenos Aires, con bandiere, fumogeni e trombette da stadio.