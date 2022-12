Una super staffetta ha portato l’oro a Nicolò Martinenghi nella staffetta 4×50 mista ai Mondiali in vasca corta di Melbourne. Un risultato storico, con il record del mondo: l’Italia è la prima nazionale a scendere sotto l’1’30” con uno splendido 1’29″72 davanti a Stati Uniti e Australia.

Super frazione per il nuotatore di Azzate che ha staccato l’americano Fink, rivale nei 100 (argento per Martinenghi e oro per l’atleta USA) e nei 50 rana (l’azzatese è in finale col miglior tempo di 25.60, meglio dell’americano con 25.64 e dell’altro italiano Cerasuolo con 25.66: la gara domenica 18 dicembre alle 10).

Con Martinenghi in vasca prestazioni super di Lorenzo Mora a dorso, Matteo Rivolta a delfino e Leonardo Deplano a stile libero.

«Volevamo farlo, le gambe c’erano, lo abbiamo fatto. Noi eravamo più al top degli altri, è un risultato incredibile, stiamo bene e siamo proprio belli insieme», ha detto Nicolò (alla terza medaglia dopo i due argenti nei 100 rana e nella staffetta 4×50 mista mista) ai microfoni di RaiSport.

Meraviglioso oro nella mattinata di sabato 17 dicembre anche per Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero, per la prima volta ai Mondiali in vasca corta. Un altro risultato storico per una nazionale italiana che vola nel medagliere grazie ai suoi campioni.