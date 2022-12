I Mastini centrano il primo obiettivo: vittoria sull’Appiano e vetta confermata

Con un’altra prova di forza in uno scontro diretto i Mastini conquistano la vittoria della prima fase della IHL e la conseguente prima testa di serie sul tabellone della Coppa Italia confermando di essere in un momento magico, in perfetta sintonia con il proprio grande pubblico ancora a quota mille.

Un successo non semplice quello dei gialloneri, opposti a un Appiano a tratti davvero tosto: 4-2 alla fine, con il risultato che si è sbloccato in via definitiva solo negli ultimi minuti, subito dopo il momentaneo pareggio trovato dai Pirates. Prima di raccontare il resto però, val la pena di descrivere la rete decisiva, quella del 3-2, un gol meraviglioso messo a segno dal canadese Matt Desauteles. Il difensore ha ubriacato mezza difesa prima di battere Paller con un colpo di polso che gli ha permesso di infilare il disco nell’angolino più lontano: un capolavoro che è valso il prezzo del biglietto e il titolo di MVP della partita “sfilato” all’ottimo Schina di stasera.

Notevole come il Varese stia attraversando il “ciclo di ferro” di queste partite: con un calendario durissimo gli uomini di Deveze hanno fatto festa sia a Caldaro sia con l’Appiano e – grazie anche alla caduta del Pergine – hanno conquistato il primo posto del primo tratto di IHL con una giornata di anticipo. Anche se tutto lascia pensare che la trasferta di Santo Stefano non sarà una gita perché di fronte ci sarà proprio il Pergine, ultimo a battere i gialloneri un girone fa, e perché al seguito ci saranno tantissimi tifosi (un pullman completo, potrebbero essere due!) fin d’ora in visibilio.

LA PARTITA

Nonostante 20′ quasi a senso unico, il terzo iniziale termina sull’1-1 con i gialloneri che incassano il gol allo scadere. La squadra di Deveze mette subito pressione sulla difesa ospite, non segna ma costringe Paller a scaldare i riflessi sui tiri dalla blu di Schina e Desauteles. Dopo qualche minuto interlocutorio il Varese passa: Vanetti cerca in profondità M. Borghi che buca due difensori, punta Paller e lo scavalca dopo una serie di finte. Subito dopo una penalità a Bertin dà lavoro a Perla, sicuro con la pinza. E’ però la seconda situazione con l’uomo in meno (fuori Vanetti) a rivelarsi fatale perché a 15” dal 20′ una mancata liberazione dà a Buono il disco del pareggio con un tiro teso.

L’avvio di ripresa è tutto di marca altoatesina: nei primi 3′ Perla è costretto nell’ordine a un miracolo (poi “rifinito” da M. Mazzacane), a un’altra parata su tiro teso e a un salvataggio in mischia. Proprio Mazzacane poco dopo spreca da buona posizione ma l’occasione non sveglia granché i gialloneri. All’8′ è bravo Paller a disinnescare un tiro velenoso di Piroso e da lì in poi il Varese torna a martellare. Ci provano Mazzacane e Schina, ci riesce Tilaro con una bordata dal centro che gonfia la rete. Paller a quel punto tiene in piedi i suoi respingendo su Schina, Borghi e Desauteles, ma una penalità evitabile di Bertin ridà fiato ai Pirates. Al completo ci riprova il Varese ma al riposo è 2-1.

Il terzo drittel si apre con un bel botta-e-risposta da ambo le parti, poi una nuova penalità costringe i gialloneri a difendersi, con Perla che ipnotizza Tombolato. Al completo è Piroso a trovare un disco buono, piuttosto casuale, ma stavolta è Paller a esaltarsi. Gli ultimi 7′ sono decisivi: una penalità per parte toglie dal ghiaccio Schina e fa perdere concentrazione ai Mastini, sorpresi dalla bordata del 2-2 di Spitaler.

In questi casi può esserci o la reazione o il crollo e i gialloneri imboccano la prima strada per merito di un Desauteles fantascientifico: il canadese salta difensori come birilli, finge di andare dietro alla porta e lascia partire un colpo memorabile che si insacca per il 3-2. E poco dopo, quando finalmente è il Varese ad avere il powerplay, tocca a Piroso confezionare il poker che mette al sicuro risultato e primo posto nella prima fase.

MASTINI VARESE – APPIANO A-NET 4-2

(1-1; 1-0; 2-1) MARCATORI: 13.42 M. Borghi (V – Schina, Vanetti), 19.45 Buono (A); 32.42 Tilaro (V); 53.37 Spitaler (A – Buono, Raisanen), 55.20 Desauteles (V – Cordiano, Tilaro), 57.31 Piroso (V – Drolet, Vanetti).

VARESE: Perla (Mordenti); Desauteles, Bertin, Piccinelli, Schina, E. Mazzacane, Belloni; Piroso, Vanetti, M. Borghi, Drolet, Franchini, M. Mazzacane, Allevato, Tilaro, Cordiano, Privitera, Odoni, P. Borghi. All. Deveze.

ARBITRI: Lega e Volcan (Petrov e Zen).

NOTE. Penalità: V 12′, A 8′. Superiorità: V 1-3, A 1-5. Spettatori: 971.

IHL (17a giornata)

RISULTATI: Como – Valpellice 5-3; Alleghe – Dobbiaco 3-5; Caldaro – Valdifiemme 6-4; Bressanone – Pergine 4-2; VARESE – Appiano 4-2.

CLASSIFICA: VARESE 39; Caldaro 36; Dobbiaco 35; Pergine 33; Appiano 32; Valdifiemme 26; Como, Bressanone 21; Valpellice 9; Alleghe 3.