Mastini cooperativa del gol: il Varese vince 5-2 a Cavalese

Prosegue il periodo d’oro dei Mastini Varese: la squadra di Deveze vince la quarta partita consecutiva, l’ottava delle ultime nove e continua la sua risalita verso i primissimi posti della IHL. A cadere sotto i colpi gialloneri (2-5) questa volta è il Valdifiemme che, sì, sta vivendo un momento difficile ma che ha inserito due nuovi stranieri con Moucka a segno due volte.

Il ceco dei trentini però è l’unico giocatore capace di scalfire un Varese per il resto granitico e capace di indirizzare il match dalla propria parte fin dalle primissime battute. E non è un modo di dire perché la rete dopo appena 23″ di Marcello Borghi ha connotato l’andamento di una gara che poi Vanetti e compagni sono stati bravi a tingere di giallonero.

Ancora una volta i Mastini hanno messo in luce una caratteristica ben definita: la possibilità di colpire con tanti giocatori differenti, merito di una panchina lunga e di un coach che non ha remore a giostrare tutte le linee a propria disposizione. Cinque gol e cinque marcatori differenti per Deveze che deve incassare – unica nota negativa – la penalità partita di Marcello Borghi per una carica violenta alla balaustra. Il talentuoso attaccante varesino salterà la partita di giovedì (in casa) contro il Valpellice riducendo un po’ l’impatto complessivo. Ma i gialloneri sono attrezzati anche per situazioni del genere, a patto di non ripetere una partita dove i minuti di penalità arrivano a manciate.

LA PARTITA

Pronti-via ed è 0-1 per la felicità del drappello di tifosi ospiti a Cavalese. Segna proprio Marci Borghi che dà così il benvenuto a Foppa, portiere scelto dai trentini per l’occasione. I Mastini premono nei primi minuti e lasciano l’iniziativa ai padroni di casa solo all’arrivo delle prime penalità; tra i più attivi tra i gialloneri c’è Desauteles che cerca gloria e la trova al 13′ con il tiro che vale il 2-0, punteggio con cui si chiude la prima fase.

Alla ripresa del gioco, dopo 3′, nuovo allungo ospite con la seconda rete stagionale di Ricky Privitera a completare un’azione in cui il disco passa da Pietro Borghi e ancora da Desauteles. Quando poi si arriva a metà partita, anche Tilaro timbra il cartellino proprio quando sta per scadere il powerplay assegnato dopo una penalità a Pisetta. Sotto di quattro gol il Fiemme riesce finalmente a muovere il punteggio con Moucka, a sua volta in superiorità (panca puniti per Franchini) ma la seconda sirena vede ancora i Mastini a +4 perché proprio Franchini si fa perdonare con una rete con l’uomo in meno, ciliegina sulla torta.

Due i momenti chiave dell’ultimo terzo: Moucka mostra al pubblico di Cavalese di essere ancora in ottima forma e sigla la rete del 2-5 che sarà definitivo. Al 50.28 si scatena il far-west sul ghiaccio, coinvolti M. Borghi, Vanetti, De Francesco e Misconel, tutti puniti dagli arbitri. Il numero 23 ha la peggio con la penalità partita ma il Varese ha la forza e la tranquillità per gestire il vantaggio sino alla sirena.