Mastini da favola: stroncano 6-2 il Como e vanno in testa al campionato

Festa totale alla Acinque Ice Arena: con una prova devastante i Mastini Varese dominano il derby lombardo con il Como (6-2) e stregano un pubblico sempre più vasto: se giovedì con la Valpe erano stati quasi in mille a spingere i gialloneri, questa volta il conteggio si è fermato solo a un clamoroso 1.137, dato incredibile per l’hockey italiano, figuriamoci in Serie B (IHL).

E la gioia è ancora più grande perché da Pergine rimbalza la notizia della sconfitta del Caldaro che permette al Varese di issarsi addirittura in vetta al campionato con 33 punti, a pari merito proprio con Linci e Lucci. Insomma, l’operazione rimonta per la squadra di Deveze, partita ad handicap per mille motivi, ora è completata in attesa di vedere come finirà questa regular season che – tra le altre cose – ha già regalato al Varese la certezza dei playoff.

Una apoteosi, vera e propria, quella di via Albani in un match che ha avuto un solo padrone, il Varese, il cui impatto si è fermato solo sul 6-0 a proprio favore lasciando al Como giusto il finale di partita per uscire con una minima soddisfazione di non lasciare a Perla lo shootout. Poca roba, perché Vanetti e compagni per il resto sono stati una macchina da guerra ripetendo i momenti migliori visti giovedì sera ed evitando quei black out che avevano tenuto in partita i Bulldogs.

Questa volta non si è concesso nulla, come derby comanda, nel segno di uno scatenato Franchini che ha lasciato per tre volte il segno sulla partita, ben affiancato da Raimondi che ha impreziosito la serata con la sua doppietta in avvio. Tabellino marcatori completato da Piccinelli, a cancellare ogni (minimo) timore correlato all’assenza di Marcello Borghi.

LA PARTITA

Dopo meno di 4′ Codebò si prende una penalità per gancio con bastone, il segnale che scatena i Mastini che sfruttano il powerplay: ci provano Desauteles, Vanetti e infine Raimondi che manda il disco alle spalle di D’Agate, scelto da Da Rin per difendere i pali. Il goalie lariano regge l’urto in altre occasioni ma a furia di attaccare il Varese trova il bis di nuovo con Raimondi con un gran diagonale. Prima della sirena i gialloneri vanno vicini alla terza rete senza quasi concedere occasioni agli ospiti.

Neppure una superiorità a cavallo dell’intervallo scuote il Como e così a squadre al completo Marco Franchini inizia il proprio show con la rete del 3-0 finalizzando il lavoro di Drolet. Il secondo “diamante” dell’italo-canadese arriva poco prima della mezz’ora e toglie ogni dubbio sul risultato finale: bordata dalla distanza e 4-0. La valanga varesina è inarrestabile: prima del 40′ arrivano altre due reti, la terza di Franchini e la bordata in shorthand di Piccinelli che fa impazzire i tifosi.

Restano 20′ da giocare e il Como li trascorre con Tesini in porta; il Varese non smette di fare il proprio hockey ma finalmente gli ospiti trovano qualche buona trama e riattivano la vena dei propri stranieri, temuti alla vigilia. Harwell e Dinicola (46′ e 56′) alla fine bucano Perla ma la sirena finale accompagna i cori incessanti di un PalAlbani esaltato come non mai. E già pronto a fremere per la trasferta di Caldaro di settimana prossima, ennesimo esame di maturità per cui i Mastini stanno già studiando.