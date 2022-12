I Mastini vogliono blindare il primato contro un Appiano affamato di punti

Esordio da capolista per i Mastini Varese che dopo aver raggiunto la vetta con la splendida vittoria a Caldaro vogliono restare lassù nelle ultime due giornate della prima fase. Giovedì 22 (ore 20,30) i gialloneri attendono alla Acinque Ice Arena l’Appiano in una partita tutt’altro che scontata e del resto siamo nel mezzo di un vero ciclo di ferro.

I giovani Pirates hanno fatto corsa d’alta quota per tutta la stagione ma nel grande equilibrio che si è creato tra le prime posizioni sono ora scivolati al quarto posto insieme al Dobbiaco. Le differenze però sono minime e per questo la squadra di Deveze dovrà stare in campana e mantenere alta la concentrazione per garantirsi una delle teste di serie per la Coppa Italia (le prime quattro squadre al termine della prima fase).

L’Appiano è squadra storicamente molto brava nel pattinaggio, una caratteristica che – unita alla gioventù – fanno degli altoatesini una delle formazioni più rapide e imprevedibili del lotto. In attacco il finlandese Raisanen e l’italo-canadese Buono sono i giocatori più pericolosi ma il team di Erwin Kostner può contare su numerosi altri uomini pericolosi (Von Payr, Tombolato, Lancsar, Selva…). In porta si alternano Paller e Reinalter, entrambi giovani dal futuro assicurato.

Il Varese potrà di nuovo contare sul proprio grande pubblico (dopo l’esaurito contro il Como ci si attende un PalAlbani di nuovo molto frequentato) e sul momento di grazia che ha consentito a Vanetti e compagni di risalire dall’ultimo al primo posto. Un entusiasmo che si fa sentire: in un paio di giorni il club Mastini Forever ha superato le 40 iscrizioni per la trasferta di Pergine, nel pomeriggio di Santo Stefano (ritrovo ore 13 e partenza 13,15 dall’autogrill di Castronno: per informazioni 348-2213883).

La partita dell’Acinque Ice Arena sarà diretta dai signori Lega e Volcan coadiuvati da Petrov e Zen. Occhi puntati anche sulle altre piste perché siamo come detto alla penultima giornata e quindi c’è la possibilità di dare una fisionomia più definita a tutta la graduatoria.