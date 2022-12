I Mastini vogliono i playoff in anticipo: il derby con il Como per volare ancora

In casa HCMV c’è aria di playoff e i motivi sono tanti. Innanzitutto la vicinanza tra le partite, tre in otto giorni, due nel giro di 34 ore; poi la possibilità concreta di raggiungere la qualificazione alla fase decisiva in largo anticipo (mancano appena due punti per la certezza matematica) e poi ancora per l’attesa dei tifosi tra un match e l’altro.

Ma è chiaro che questa volta, in casa giallonera, c’è pure la ciliegina sulla torta: dopo aver piegato il Valpellice in una partita tutt’altro che semplice, la banda di Claude Deveze è pronta ad affrontare il derby con il Como e quando le squadre delle due città si incrociano, la vigilia è sempre un po’ più carica. Sabato 10 (ore 18,30) quindi, la Acinque Ice Arena riaprirà i battenti per ospitare un match di primaria importanza: le due squadre sono distanti in classifica (i gialloneri hanno il doppio dei punti: 30 a 15) ma in partite del genere può davvero accadere di tutto.

Il Como, ricco di ex e allenato da quel Massimo Da Rin per diverso tempo sulla panchina varesina, si presenterà in via Albani con un pesante fardello sulle spalle, il 2-7 rimediato nella serata dell’Immacolata dal Pergine che però, al pari dei Mastini, è forse la compagine più in forma del campionato. Un risultato che quindi va preso con le pinze e che potrebbe dare a Caletti e compagni una scossa in più per affrontare il derby lombardo. Deveze dovrà nuovamente rinunciare a Marcello Borghi che sconterà la seconda giornata di squalifica, ma le variazioni di linea non sembrano aver inciso sulla potenza di fuoco giallonera.

È vero che, come scritto dopo la gara con la Valpe, Franchini e compagni dovranno essere più concreti sottoporta per non vanificare la grande mole di gioco creata nel corso dei 60′ di gioco. Ed evitare quei minuti di blackout che contro i Bulldogs – metà primo tempo, avvio di ultimo drittel – hanno rischiato di riaprire una gara che sembrava già in archivio. A livello di singoli, la difesa davanti a Perla dovrà soprattutto tenere d’occhio le giocate sull’asse Harwell-Dinicola: i due americani hanno segnato 23 delle 45 reti siglate dal Como fino a oggi – più della metà – per un totale di 47 punti in accoppiata. In porta Da Rin dovrà scegliere chi utilizzare tra l’ex Tesini e D’Agate finora alternatisi tra i pali con regolarità e con una percentuale di parate praticamente identica.

Un altro spunto molto interessante, per finire, sarà la presenza del pubblico: contro la Valpe sono stati 957 gli spettatori presenti con regolare biglietto, per il derby non si esclude – ponte permettendo – che all’Acinque Ice Arena si possa per la prima volta superare quota mille. Una circostanza notevolissima per l’hockey italiano a qualsiasi livello; venerdì sera al bar del palaghiaccio (tra le 20 e le 21) è attiva una prevendita straordinaria (necessario presentarsi di persona). La partita tra Mastini e Como sarà diretta dai signori Cassol e Lottaroli (assistiti da Petrov e Vignolo) e aprirà una quart’ultima giornata di IHL nella quale spiccano gli scontri tra Pergine e Caldaro e tra Dobbiaco e Appiano. Per il Varese potrebbero esserci ulteriori possibilità di classifica, a patto però di conquistare i tre punti.