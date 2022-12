Meno contagi, meno ospedalizzati e meno classi in sorveglianza: il covid circola di meno

«L’analisi dei dati conferma il trend di progressiva riduzione dei contagi già evidenziato nel report di fine novembre. Molto interessante è anche l’osservazione della marcata riduzione di contagi tra le fasce d’età più giovani. Nella settimana tra il 14 e il 20 novembre le classi in sorveglianza erano ben 346, nella settimana tra il 5 e l’11 dicembre ne sono risultate solo 111. L’ospedalizzazione per Covid è ancora in calo ma occorre segnalare numerosi ricoveri derivanti da complicazioni per sindrome influenzale. Si coglie l’occasione per ricordare l’opportunità di effettuare la vaccinazione anti-influenzale non solo per le consuete categorie a rischio ma anche per gli altri cittadini che contagiandosi possono diventare vettori per i soggetti fragili che per varie ragioni non possono vaccinarsi». Questo è il commento dell‘Ats Insubria davanti ai grafici sull’andamento della pandemia da Covid.

I dati odierni indicano 305 nuovi casi in provincia di Varese, 515 se guardiamo all’intero territorio di Ats Insubria, compreso il comasco. I nuovi casi tali indicano 22 contagio tra i bambini, 7 nella fascia tra i 12 e i 17 anni, 17 tra i giovani 18 – 24 anni, 158 negli adulti fino ai 49 anni, 133 tra i cinquantenni, 69 colpiti hanno un’eta compresa tra i 65 e i 74 anni di età mentre gli over75 sei 109.

Nell’ultima settimana i contagi totali rilevati da Ats Insubria sono stati 3245 di cui 1893 in provincia di Varese. La settimana precedente erano stati 4436 di cui 2594 nel Varesotto.

Il trend, dunque, è in calo come evidenzia anche l’indice RdT ormai be al di sotto del livello di guardia.

Come anticipato, nell’ultima settimana si è registrata una borisca frenata di contagi nelle scuole: le classi in sorveglianza sono 70 in provincia di Varese di cui 6 nell’infanzia, 13 alla primaria, 7 alla secondaria di secondo grado e 44 alle superiori.

Vediamo l’andamento nei singoli distretti

DISTRETTI ASST SETTE LAGHI

DISTRETTO VALLE OLONA