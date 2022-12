Il mercatino di Natale di Cavona rinviato al 18 dicembre

Era previsto per domenica 4. Motivo: avverse condizioni meteo

Era previsto per le vie del centro della piccola frazione di Cuveglio per la giornata di domenica 4, quando bancarelle e aria natalizia avrebbero dovuto allietare un pomeriggio di festa. Ma ci si è messo il maltempo che ha fatto decidere gli organizzatori per spostare il mercatino natalizio di Cavona. La prossima data utile individuata è dunque il 18 dicembre.