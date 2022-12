Messa e benedizione in piazza, il Natale con la Croce rossa di Busto Arsizio

Due i momenti particolari aperti alla cittadinanza e organizzati per il giorno della Vigilia

Il Natale è alle porte e la Croce Rossa di Busto Arsizio festeggia questo importante appuntamento con due particolari momenti aperti alla cittadinanza. In piazza S. Maria nel pomeriggio del 24 dicembre si potrà ancora visitare il Mercatino della Croce Rossa che offre gadget natalizi e panettoni solidali, oltre a piantine di ciclamini ed alberelli innevati.

Sempre in Piazza Santa Maria, la Vigilia di Natale del 24 dicembre alle ore 16,15 si potrà assistere alla benedizione del Bambin Gesù che verrà posto nella culla del Presepe. La cerimonia, accompagnata da musiche natalizie, sarà a cura di Don Fabrizio Barlozzo, cappellano dell’Ospedale cittadino.

Un invito a tutti i cittadini a partecipare a questo momento dedicato alla nascita del Bambin Gesù e ammirare il Presepe allestito dai Volontari della Croce Rossa, le cui offerte raccolte saranno devolute per la riparazione delle statue del Presepe.

La cerimonia della benedizione vorrà essere un messaggio di pace e di auguri per tutte le persone che vivono momenti difficili a causa della guerra e della crisi economica affinchè possano ritrovare nella speranza la serenità e l’armonia di cui necessitano. La Croce Rossa, da sempre vicina agli ultimi, non dimentica chi ha bisogno continuando a fornire alle famiglie in difficoltà pacchi alimentari realizzati anche grazie alla generosità di chi sostiene le attività del Comitato.

La sera della Vigilia alle ore 22,00 presso la Sede del Comitato CRI verrà riproposta la S. Messa che verrà officiata nell’attuale sede di Via Castelfidardo 17 da Don Francesco Casati, aperta a tutti coloro che vorranno condividere con i volontari e le crocerossine un momento augurale in attesa del Santo Natale. Al termine della S. Messa verrà offerto a tutti i presenti il consueto vin brullée, spumante e il tradizionale panettone. La Presidente del Comitato CRI Simona Sangalli con il Consiglio Direttivo coglie l’occasione per augurare a tutti un Lieto Natale e ancor più sereno e proficuo Anno Nuovo.