“Metti una donazione sotto l’albero” a Varese, per pagare le bollette a chi non può

Con il perdurare della crisi energetica che ha conseguenze dirette sul caro bollette, il Comune di Varese dedica il fondo di mutuo soccorso, istituito qualche anno fa, anche al sostegno delle bollette di acqua, luce e gas per i nuclei familiari che si trovano in gravi difficoltà sociali ed economiche.

E ora fa un appello per accogliere la generosità dei varesini verso un dono di solidarietà per questo Natale: un sostegno diretto ai cittadini in gravi difficoltà per i quali gli attuali rincari rischiano di avere drammatiche ripercussioni generando una nuova emergenza.

Tutti i cittadini possono contribuire a fare una donazione da mettere sotto l’albero, con un gesto di solidarietà che potrà dare una risposta alle crescenti richieste di sostegno economico, che hanno visto per il 2022 più di 200 nuove richieste di aiuto.

«Anche una piccola donazione può fare la differenza, mettendo sotto l’albero un gesto di solidarietà per dare sostegno a chi si trova in una situazione di povertà, aggravata ulteriormente dagli aumenti delle bollette – spiega l’assessore ai Servizi sociali Roberto Molinari – Per questo dedichiamo a questa nuova emergenza il fondo di mutuo soccorso comunale, dando continuità a un tipo di sostegno già sperimentato nei mesi più drammatici della pandemia, durante i quali la risposta solidale dei varesini fu davvero esemplare».

Per donare:

IBAN IT65 R 05696 10801 000095004X02

Conto intestato a: Comune di Varese conto di Mutuo Soccorso e Solidale del Comune di Varese