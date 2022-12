Milano festeggia Sant’Ambrogio: fiera degli Oh bèj oh bej e tanti eventi

Milano festeggia Sant’Ambrogio, il vescovo patrono della città, e l’Immacolata, dando inizio ad un lungo fine settimana.

Oggi, in occasione del patrono della città, sono in programma molti eventi. La giornata è scandita dall’apertura della tradizionale fiera degli Oh bèj oh bej, dalla consegna degli Ambrogini d’oro alle personalità che si sono distinte durante l’anno e dalla Prima della Scala che quest’anno vedrà in scena il Boris Godunov di Modest Musorgskij.

Il periodo natalizio è stato inaugurato nella serata di ieri, 7 dicembre, quando è stato inaugurato l’albero di piazza Duomo.

La fiera degli Oh bèj oh bej di Milano



Gli Oh bej! Oh bej! (fiera degli obei obei) rappresentano una delle più antiche tradizioni milanesi. Il mercatino tipico del periodo natalizio si tiene in zona Piazza Castello – nella splendida cornice del Castello Sforzesco – attraversando Piazza Gadio e piazza del Cannone. Quest’anno la fiera degli “Oh Bej Oh Bej” sarà dal 7 all’12 dicembre.

La prima al Teatro della Scala

Tutto pronto al Teatro della Scala di Milano per la prima. In scena il Boris Godunov, il capolavoro di Modest Musorgskij che aprirà la stagione lirica con Riccardo Chailly sul podio, la regia del danese Kasper Holten nella prima versione del 1869. Diretta su Rai 1, RaiPlay e Radio3 a partire dalle 17.45. Protagonista il celebre basso russo Ildar Abdrazakov. Alla presenza della presidente della Commissione europea Ursula von der Lyen, del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni oltre a una folta rappresentanza di ministri e delle istituzioni. Compreso il presidente del Senato Ignazio La Russa.

La consegna degli Ambrogini d’oro

La Commissione per la Concessione delle Civiche Benemerenze del Comune di Milano ha indicato i 40 nomi insigniti dei riconoscimenti: in particolare, una Grande Medaglia d’Oro alla Memoria, 4 Medaglie d’Oro alla Memoria, 15 Medaglie d’Oro e 20 Attestati di Civica Benemerenza. La cerimonia di consegna delle Civiche Benemerenze è fissata per mercoledì 7 dicembre 2022, come da tradizione giorno di Sant’Ambrogio, alle ore 10.30 al Teatro Dal Verme; l’ingresso è libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili (per informazioni è possibile contattare il centralino del Teatro Dal Verme di Milano al numero 02 87905).

L’Artigianato in Fiera



A Rho ha aperto i battenti dell’Artigiano in Fiera, un appuntamento per chi è alla ricerca di produzioni locali (da ogni parte del mondo). Dal 3 all’11 di dicembre nello spazio espositivo di Rho sono attese un milione di persone alla ricerca di regali da mettere sotto l’albero.