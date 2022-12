Milenko Tepic inguaia la Pallacanestro Varese: mercato biancorosso bloccato

La Openjobmetis non sostituirà, almeno nell’immediato, l’infortunato Justin Reyes. Non lo farà in parte per scelta ma anche perché in questo momento la Pallacanestro Varese ha il mercato bloccato a livello internazionale, e questa non è una bella cosa.

La notizia è stata diffusa dalla newsletter specializzata “Spicchi d’Arancia” e ha trovato conferma: la società non può operare a livello di compravendite in seguito a una sentenza sfavorevole del BAT (il tribunale della FIBA che dirime le questioni tra club e tesserati) dopo un arbitrato richiesto da Milenko Tepic.

Tepic, ala serba di classe 1987, ha avuto una carriera varesina dimenticabilissima – tre partite ufficiali e tre punti totali in 24′ di utilizzo – all’inizio della stagione 2019-20 ed evidentemente non ha ricevuto il denaro indicato dal contratto firmato quell’estate.

In seguito all’istanza avanzata da Tepic, Varese è stata condannata a pagare quasi 100mila euro al giocatore e per il momento il versamento non è stato effettuato. La sentenza del tribunale – sempre secondo “Spicchi” – risale allo scorso 25 ottobre mentre la scadenza per il pagamento era stata fissata al 22 novembre ma non è stata rispettata.

Al di là della volontà di rimpiazzare o meno Reyes quindi, la Pallacanestro dovrà comunque sanare la situazione prima di qualsiasi movimento di mercato. Comunque la si guardi (e al netto del valore del giocatore, che però ha firmato un contratto regolare: ci mancherebbe!) non proprio una bella figura.