Mission impossible per il Varese: uomini contati per la sfida alla capolista Lumezzane

Nelle difficoltà escono gli uomini forti. E sicuramente in una situazione complicata si trova il Città di Varese, che arriva dalla sconfitta casalinga contro il Franciacorta e mercoledì 21 dicembre (ore 14.30) per l’ultima gara del 2022, e anche ultima del girone di andata, affronterà la trasferta più difficile della stagione, in casa del Lumezzane primo in classifica, già campione d’inverno e lanciatissimo per vincere questo campionato.

A complicare le cose in casa biancorossa ci sono le partenze dei giocatori – Cappai ha salutato nel weekend, Premoli è già al Fossano e Goffi si accaserà nelle prossime ore a Seregno -, che per il momento non sono ancora state rimpiazzate da nuovi arrivi, oltre alle assenze di Gazo per un guaio muscolare e di Boni per febbre. Insomma, non le migliori premesse per andare a sfidare il Lumezzane, che guarda tutti dall’alto dei suoi 39 punti – 23 in più del Varese – e che spera di chiudere l’anno nella maniera migliore.

«Andiamo a giocare contro la squadra che sta guidando il campionato – spiega mister Luciano De Paola -, non c’è nessuno che le sta dietro e nelle ultime partite ha fatto tanti gol. Noi andiamo a fare una partita onesta, di carattere e personalità, cercando di pungere nei momenti in cui si può fare. Se pensiamo di fare le barricate sicuramente subiamo gol; andiamo invece a fare la partita con le due mezzali che si sanno inserire bene. Abbiamo le carte per fare un risultato positivo».

«Dovremmo essere in 18 – commenta mister De Paola rispetto alla rosa ridotta -. Sono convinto che Merlin sta lavorando per portare dei giocatori importanti. Lo speriamo tutti: io, i giocatori e i tifosi, anche perché siamo corti. La società lo sa, sono usciti 8 giocatori, contando anche Goffi. Non bisogna però piangere, non serve. I ragazzi sono carichi, hanno voglia e si sentono coinvolti nel progetto».

DIRETTAVN – Il racconto della partita è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Potrete seguire la gara, azione per azione, sul nostro liveblog, commentando in tempo reale o con l’hashtag #DirettaVn sui social.