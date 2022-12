Mobilità, farmacie, tributi e cimiteri passano dal Comune a Saronno Servizi 4.0

A poche decine di ore dall’inizio del nuovo anno la Saronno Servizi 4.0 fa 4 passi avanti decisivi. Con la firma di oggi, giovedì, in Comune tra la società municipalizzata e il Comune di Saronno infatti è sempre più concreto e tangibile il percorso del progetto dell’Amministrazione comunale fortemente voluto dal dicembre 2021 dall’Assessore al Bilancio e alle Partecipate, dal Sindaco e dalla Giunta e già condiviso e votato da una maggioranza particolarmente larga anche nell’ultimo Consiglio Comunale di settimana scorsa.

L’Assessore alle partecipate insieme al Sindaco e al Segretario Generale e ai dirigenti competenti hanno sottoscritto

oggi con il Presidente e il Direttore della Saronno Servizi S.p.a. un contratto, due concessioni e un affidamento. Il contratto è relativo alla gestione dei tributi. Le due concessioni sono relative alla gestione delle farmacie comunali e della mobilità allargata ai servizi di smart mobility. L’affidamento è infine quello per la gestione dei servizi tecnici nei cimiteri.

«Prende sempre più forza – comunica l’’Amministrazione Comunale – “a realizzazione della trasformazione della Saronno Servizi in una grande azienda pubblica multiservizio con competenze e velocità indispensabili alla gestione efficiente di molti servizi rilevanti per i cittadini e di alcuni strategici in questa fase di rilancio delle città nella transizione ambientale e digitale anche sostenuta da tante risorse pubbliche e private».

Una trasformazione che rende Saronno Servizi un partner essenziale per una Amministrazione Comunale che vuole gestire ancora meglio sia la quotidianità dei bisogni delle famiglie e delle imprese saronnesi sia le decine di milioni di euro del PNRR e della Regione che ha conquistato e conquisterà e coordinare i 220 milioni di euro del progetto Smart Land per il saronnese appena varato prima di Natale.”