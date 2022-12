Mondo polizze: quali opportunità oggi con l’assicurazione moto online?

Stipulare un’assicurazione moto online oggi permette di ottenere molti vantaggi significativi, a partire da un risparmio reale e dalla certezza di poter ottenere una polizza realmente adatta alle proprie necessità.

Negli ultimi anni le assicurazioni per moto stipulabili online si sono diffuse moltissimo anche in Italia proprio perché presentano molti punti di forza e una comodità ineguagliabile. Inoltre, le migliori assicurazioni per moto online possono essere interamente gestite direttamente dal proprietario, attraverso una semplice app per smartphone o usando l’area clienti di un sito.

Ovviamente per tutti i proprietari di una moto è indispensabile possedere un’assicurazione, come previsto dalle normative vigenti. Di conseguenza è molto importante poter scegliere delle assicurazioni che permettano di risparmiare, di evitare costi inutili, di usufruire di ottimi servizi e di avere però al tempo stesso la certezza di disporre di una copertura per eventuali danni causati a terzi con la propria moto (in caso di incidente alla guida).

Come scegliere l’assicurazione moto online

Se stai ricercando una buona assicurazione per la moto, effettua la tua ricerca online utilizzando un apposito comparatore, come per esempio 6sicuro.it, in modo da confrontare in modo facile e veloce i preventivi proposti dalle migliori compagnie assicurative per moto.

Questo passaggio è molto importante perché in passato visitare diverse agenzie portava via molto tempo e questo non consentiva mai di ottenere davvero un numero elevato di preventivi.

Con il web oggi le cose sono notevolmente cambiate ma anche visitare i singoli siti di ogni assicurazione per moto richiederebbe diverso tempo, mentre invece utilizzare un comparatore di assicurazioni per moto permette di risparmiare molto tempo, oltre che denaro importante, e di individuare facilmente le offerte commerciali più convenienti del periodo. I preventivi possono essere richiesti senza nessun impegno o vincolo di sottoscrizione, per cui è buona norma svolgere questo passaggio sempre, prima della scadenza della propria polizza, per valutare le alternative proposte.

Tutte le moto devono essere fornite di una apposita copertura assicurativa appena vengono acquistate, sia che siano nuove o usate. Per ottenere i preventivi è necessario soltanto compilare un questionario online che richiede pochissimo tempo, inserendo i dati anagrafici del proprietario e quelli tecnici della moto. Una volta fatto ciò, i preventivi saranno visibili nel giro di pochissimi secondi e ogni singolo richiedente potrà decidere se sottoscriverne uno oppure no.

L’importanza delle garanzie accessorie

Durante la fase di richiesta dei preventivi è molto importante valutare quali garanzie accessorie includere nella propria polizza assicurativa della moto. Si tratta di un passaggio fondamentale perché permette di scegliere le garanzie più utili per una persona, in base anche a quelle che sono le sue abitudini e le sue esigenze, e di evitare spese per servizi che al contrario non verrebbero sicuramente utilizzati. Ovviamente è sempre possibile anche scegliere la formula di maggior risparmio che non prevede la presenza di nessuna garanzia accessoria (non sempre però questa è la scelta più consigliabile).

Le garanzie accessori solitamente più gettonate sono:

Furto e incendio ;

; Assistenza stradale;

Tutela legale ;

; Sospensione della polizza;

Estensione dei massimali;

Kasko ;

; Eventi naturali.

Negli ultimi anni sono state sempre più spesso ricercate le polizze che permettono di sospendere per alcuni periodi la copertura assicurativa della moto. Si tratta di una formula che permette di risparmiare cifre importanti ad esempio a chi decide di mettere in pausa la copertura nei mesi invernali, ovviamente non utilizzando mai la moto in questo periodo (o anche semplicemente di stopparla quando il proprietario va in vacanza).

La tutela legale risulta fondamentale in caso di sinistro, in quanto permette di usufruire dell’assistenza di un avvocato nelle eventuali controversie (servizio che altrimenti risulterebbe sicuramente costoso). L’assistenza stradale è utile per chi viaggia molto lontano da casa e consente di usufruire del soccorso stradale gratuito nel caso in cui si dovessero verificare guasti o avarie alla moto.

Di solito questa formula prevede che la persona e la moto vengano portati all’officina più vicina e in alcuni casi anche di avere un veicolo sostitutivo. La formula kasko è invece importante per chi ha una moto nuova o seminuova per poter intervenire su ogni minimo danno e salvaguardarne l’integrità. In conclusione è quindi evidente che online è possibile trovare sempre le migliori alternative per la polizza assicurativa della moto.