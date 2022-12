Monti (Lega) al passaggio di consegne del presidente Unitre Varese: “Impegnati insieme su temi sanitari e per abbassare costi di affitto della sede”

«Un onore poter rinnovare il mio impegno al fianco delle persone della terza età dopo i risultati che insieme abbiamo raggiunto in questi anni. Spesso partecipo alle loro lezioni, durante le quali condividiamo riflessioni su sanità, disabilità, sociale e sociosanitario. È stata l’occasione per scambiarci gli auguri di Natale, ringraziare Giancarlo Angeleri per il lavoro fatto e complimentarmi con la neopresidente Chiara De Santis per l’incarico ricevuto». Così Emanuele Monti, consigliere regionale leghista, intervenuto durante il pranzo natalizio e il passaggio di consegne per la presidenza di Unitre Varese.

«In questi anni, Regione Lombardia ha fortemente incrementato le misure a favore degli anziani in quanto rappresentano un presidio imprescindibile di memoria storica per la nostra società. Personalmente mi sono impegnato perché si sviluppassero forme di collaborazione orientate alla prevenzione e alla sensibilizzazione su tematiche sanitarie» aggiunge Monti.

«Con l’associazione abbiamo condiviso l’idea di scrivere al Sindaco Galimberti per chiedere di sposare l’impegno per trovare una soluzione ai costi dell’affitto della sede in via Rainoldi e al contempo di garantire una migliore accessibilità ai parcheggi antistanti all’immobile per consentire agli associati di partecipare in sicurezza e con più facilità alle iniziative dell’Unitre. Insieme possiamo trovare un modo per favorire la continuità dell’Associazione – spiega Monti – Sono sicuro che anche con il nuovo corso dell’Unitre di Varese ci saranno proficue occasioni di collaborazione».